擁抱最多的中華隊！沙子宸返美不捨落淚：很珍惜不知有沒有下次

▲旅美小將沙子宸對南非一役抱病先發。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊21歲新星沙子宸是台灣首位非科班出身、成功旅美的投手，他在本屆經典賽資格賽對南非一役先發，賽前就發燒的他投了2.2局， 沒被敲任何安打，最快球速達152公里，可惜因為抽筋只能提前退場。幫助中華隊晉級後，他今日就要啟程返美， 對此他相當不捨，「我很珍惜可以跟大家一起打球的時光，因為不知道有沒有下一次。」

沙子宸從小在父親成立的社區球隊「TYSA運動家」學習棒球，並逐步灌溉旅美夢想。經歷高中與大學階段的訓練與成長，最終獲得美職奧克蘭運動家的青睞，成為台灣社區棒球體系出身、成功旅美的第一人。

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沙子宸身高190公分，身材條件優異，2023年與奧克蘭運動家隊簽約，合約總值42.5萬美金（包含37.5萬簽約金與5萬獎學金）。不過這幾年的旅美生涯不算順遂，他自認表現很掙扎，上季他出賽24場，12場先發，拿下2勝、2次中繼成功，送出64次三振。

▲旅美小將沙子宸對南非繳出優異表現。（圖／記者李毓康攝）

本屆經典賽資格賽是沙子宸首次在一級國際賽登板，雖然繳出優異表現，面對第一輪南非打線連續解決7名打者，僅1次觸身球保送讓對方上壘，並送出1次三振，可惜因兩腿抽筋提前退場，未能完成先發任務。

沙子宸昨晚在中華隊晉級後受訪，談到即將返回美國，感傷地用手拭去淚水，讓球迷也感到一陣鼻酸，孤身在外追逐夢想的艱辛，旁人難以想像。他今晚貼出中華隊的大合照並寫道，「心理老師：我們可能不是最強的中華隊，但大概是牽手、擁抱次數最多的一組。」

沙子宸表示，「我很珍惜可以跟大家一起打球的時光，因為不知道有沒有下一次。我很快樂，我很開心，因為很久沒有在棒球場上這麼享受了。最後謝謝大家！謝謝你們為我們全力吶喊進場支持、訊息鼓勵，非常愛你們。」

心理老師洪紫峯隨即在下方暖心回應，「謝謝大沙！是不是最後一堂課應該抱個30分鐘。不哭不哭，我們永遠都在你的『家』守望著。」沙子宸則說，「我要抱兩小時才夠。」老大哥吳念庭也幫他打氣，「帥哥，回美國加油喔！」