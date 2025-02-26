運動雲

>

擁抱最多的中華隊！沙子宸返美不捨落淚：很珍惜不知有沒有下次

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

▲旅美小將沙子宸對南非一役抱病先發。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊21歲新星沙子宸是台灣首位非科班出身、成功旅美的投手，他在本屆經典賽資格賽對南非一役先發，賽前就發燒的他投了2.2局， 沒被敲任何安打，最快球速達152公里，可惜因為抽筋只能提前退場。幫助中華隊晉級後，他今日就要啟程返美， 對此他相當不捨，「我很珍惜可以跟大家一起打球的時光，因為不知道有沒有下一次。」

沙子宸從小在父親成立的社區球隊「TYSA運動家」學習棒球，並逐步灌溉旅美夢想。經歷高中與大學階段的訓練與成長，最終獲得美職奧克蘭運動家的青睞，成為台灣社區棒球體系出身、成功旅美的第一人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沙子宸身高190公分，身材條件優異，2023年與奧克蘭運動家隊簽約，合約總值42.5萬美金（包含37.5萬簽約金與5萬獎學金）。不過這幾年的旅美生涯不算順遂，他自認表現很掙扎，上季他出賽24場，12場先發，拿下2勝、2次中繼成功，送出64次三振。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

▲旅美小將沙子宸對南非繳出優異表現。（圖／記者李毓康攝）

本屆經典賽資格賽是沙子宸首次在一級國際賽登板，雖然繳出優異表現，面對第一輪南非打線連續解決7名打者，僅1次觸身球保送讓對方上壘，並送出1次三振，可惜因兩腿抽筋提前退場，未能完成先發任務。

沙子宸昨晚在中華隊晉級後受訪，談到即將返回美國，感傷地用手拭去淚水，讓球迷也感到一陣鼻酸，孤身在外追逐夢想的艱辛，旁人難以想像。他今晚貼出中華隊的大合照並寫道，「心理老師：我們可能不是最強的中華隊，但大概是牽手、擁抱次數最多的一組。」

沙子宸表示，「我很珍惜可以跟大家一起打球的時光，因為不知道有沒有下一次。我很快樂，我很開心，因為很久沒有在棒球場上這麼享受了。最後謝謝大家！謝謝你們為我們全力吶喊進場支持、訊息鼓勵，非常愛你們。」

心理老師洪紫峯隨即在下方暖心回應，「謝謝大沙！是不是最後一堂課應該抱個30分鐘。不哭不哭，我們永遠都在你的『家』守望著。」沙子宸則說，「我要抱兩小時才夠。」老大哥吳念庭也幫他打氣，「帥哥，回美國加油喔！」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

陳偉殷宣布退休：再見了，我的投手丘　告別20年職業生涯

陳偉殷宣布退休：再見了，我的投手丘　告別20年職業生涯

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

日媒警戒中華隊晉級WBC會內賽：台灣將是日本武士一大強敵！

日媒警戒中華隊晉級WBC會內賽：台灣將是日本武士一大強敵！

中華隊2026經典賽預賽在東京？有望對決大谷翔平、山本由伸

中華隊2026經典賽預賽在東京？有望對決大谷翔平、山本由伸

中華隊超強運！若上屆賽制「早就被淘汰」　西班牙淪最悲催隊伍

中華隊超強運！若上屆賽制「早就被淘汰」　西班牙淪最悲催隊伍

西班牙三壘手失誤暴哭！中職1球星中槍　失誤糗事被翻出

西班牙三壘手失誤暴哭！中職1球星中槍　失誤糗事被翻出

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

熱門新聞

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

陳偉殷宣布退休：再見了，我的投手丘　告別20年職業生涯

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

日媒警戒中華隊晉級WBC會內賽：台灣將是日本武士一大強敵！

中華隊2026經典賽預賽在東京？有望對決大谷翔平、山本由伸

中華隊超強運！若上屆賽制「早就被淘汰」　西班牙淪最悲催隊伍

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

2「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

3失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

4日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

5大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

最新新聞

1中華男籃利多　亞洲盃外卡賽台灣主辦

2林書豪讚高錦瑋　稱未來必定發光

3林昀儒替家鄉學童爭取贊助金

4擁抱最多的中華隊！沙子宸返美不捨落淚

5中華男籃專武　林信寬飆分有信心

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366