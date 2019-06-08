NBA冠軍戰／巴克利預言暴龍G5封王　柯瑞：我們還有機會逆轉

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

在總冠軍賽G4開打前，巴克利(Charles Barkley)就預言暴龍將在G5封王，結果這支成軍24年首度打進總決賽的北國勁旅在G4逆轉獲勝，如今距離隊史首冠僅一步之遙；原本被看好能完成3連霸的勇士，受到傷病拖累，G5將面臨背水一戰，但一哥柯瑞(Stephen Curry)沒有洩氣，他仍相信灣區大軍有機會扭轉頹勢。

勇士後場神射湯普森(Klay Thompson)克服了左腿筋的傷勢，在中斷個人季後賽連120場上場紀錄後，G4又回到先發陣容，但過去2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)持續高掛免戰牌；很快「唱衰」勇士的巴克利賽前就直言，「我不認為在KD缺陣的情況下，勇士能得到足夠的分數。」他還預言暴龍G5就會封王。

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雖然湯普森此役「打臉」了巴克利賽前對他的評論，「惡漢」認為這位灣區神射受傷後難以找回狀態，也不可能主宰比賽；但最終「浪花弟」帶傷鏖戰了42分鐘，以18投11中攻下全隊最高的28分，包括6顆三分球。可惜的是，如此的表現仍不足以幫助衛冕軍在主場扳回1勝，終場以92比105在甲骨文球場2連敗，陷入1勝3敗被聽牌的絕境。

勇士遇到尋求3連霸以來最大的危機，G5還要飛到多倫多應戰，屆時北國球迷肯定會全部出動聲援暴龍，灣區大軍將面臨雙重壓力。但勇士一哥柯瑞仍冷靜地告訴大家，一切還沒結束，「顯然現在的感覺真的不太好，但就像你說的，我們曾在1勝3敗之下完成逆轉，也曾在3勝1敗時被逆轉。對我們來說，還有機會將整個系列賽逆轉過來，必須一場一場來。」

衛冕軍曾在2016年總決賽西區冠軍賽1勝3敗落後給雷霆，但接下來連取3勝晉級；不過灣區軍團在該年的總冠軍賽卻在取得3勝1敗聽牌優勢後，被詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士逆轉，例行賽狂拿73勝卻錯失冠軍金盃，成了柯瑞揮之不去的夢魘。

有了那一年的經驗，勇士即使現在落入1勝3敗的絕對劣勢，仍顯得很淡定。柯瑞說，「在我們的休息室，我們談到了信念，在這裡的每個人都相信，我們可以辦到，我們必須做到，我們可以從以前的經驗學到一些東西，讓我們拭目以待。」