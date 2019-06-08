運動雲

>

NBA冠軍戰／周杰倫攜昆凌現場看G4　賽前找林書豪一起「訓練」

ETtoday運動雲

▲周杰倫殺到灣區找林書豪。（圖／翻攝自IG／jaychou）

▲周杰倫殺到灣區找林書豪。（圖／翻攝自IG／jaychou）

體育中心／綜合報導

在暴龍捧起東區冠軍獎盃後，天王周杰倫曾在台裔控衛林書豪的貼文下留言，「冠軍賽我會去坐你旁邊。」周董最後也說到做到，帶著老婆昆凌一起到甲骨文球場觀看總決賽G4；賽前他也與「豪小子」開心重聚並發文寫道，「每天的訓練為了今晚的比賽，怎麼搞的好像我要上場一樣。」

儘管林書豪因為沒能擠進暴龍季後賽固定輪替陣容，只有球隊大幅領先或落後才會被喊到名字，東區冠軍賽6戰合計只打了5分鐘，但他仍對於能首度闖入總決賽興奮不已，先前他曾在個人IG上傳在休息室捧著分區冠軍盃的照片；他的「台灣好友」周杰倫也跑到下面留言，「冠軍賽我會去坐你旁邊」，加上3個吐舌頭的鬼臉表情符號。

請繼續往下閱讀...

▲林書豪在總冠軍賽登場。（圖／CFP）

▲林書豪在總冠軍賽G3登場。（圖／CFP）

周董最後真的實踐諾言，帶著身為「柯瑞(Stephen Curry)狂粉」的妻子昆凌現身甲骨文球場觀看G4。賽前周董就與林書豪開心重聚，他在個人IG上傳了2張與「豪小子」的合照並寫道，「每天的訓練為了今晚的比賽，怎麼搞的好像我要上場一樣，哈哈。」他還特別提到「後面那個女生也太搶鏡了吧！」那個帶球跑動的馬尾正妹正是周董的老婆昆凌，天王偷偷曬恩愛。

林書豪前2場總決賽皆枯坐板凳，直到G3最後51.7秒才獲得上場機會，最後時刻他沒有選擇出手，而是讓進攻秒數走完，在「場上」喜迎暴龍總決賽第2勝。

關鍵字： NBANBA冠軍戰暴龍林書豪周杰倫昆凌
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

內馬爾性侵女模驗傷結果出爐！　面臨2項調查

中職／蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

讀者回應

﻿

最新新聞

1法網女子賽事遭邊緣化還頻出包

2可愛首節8投5中暴龍球員13投1中

3江少慶回穩　5.2局失1分奪勝投

4湯普森砍14分 G4勇士4分領先　

5明年倫敦賽對戰公布　小熊戰紅雀

熱門新聞

1陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

2振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

3中職最速！陳晨威比大聯盟還快

4柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

5內馬爾性侵女模驗傷結果出爐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366