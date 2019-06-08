NBA冠軍戰／周杰倫攜昆凌現場看G4　賽前找林書豪一起「訓練」

▲周杰倫殺到灣區找林書豪。（圖／翻攝自IG／jaychou）

體育中心／綜合報導

在暴龍捧起東區冠軍獎盃後，天王周杰倫曾在台裔控衛林書豪的貼文下留言，「冠軍賽我會去坐你旁邊。」周董最後也說到做到，帶著老婆昆凌一起到甲骨文球場觀看總決賽G4；賽前他也與「豪小子」開心重聚並發文寫道，「每天的訓練為了今晚的比賽，怎麼搞的好像我要上場一樣。」

儘管林書豪因為沒能擠進暴龍季後賽固定輪替陣容，只有球隊大幅領先或落後才會被喊到名字，東區冠軍賽6戰合計只打了5分鐘，但他仍對於能首度闖入總決賽興奮不已，先前他曾在個人IG上傳在休息室捧著分區冠軍盃的照片；他的「台灣好友」周杰倫也跑到下面留言，「冠軍賽我會去坐你旁邊」，加上3個吐舌頭的鬼臉表情符號。

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▲林書豪在總冠軍賽G3登場。（圖／CFP）

周董最後真的實踐諾言，帶著身為「柯瑞(Stephen Curry)狂粉」的妻子昆凌現身甲骨文球場觀看G4。賽前周董就與林書豪開心重聚，他在個人IG上傳了2張與「豪小子」的合照並寫道，「每天的訓練為了今晚的比賽，怎麼搞的好像我要上場一樣，哈哈。」他還特別提到「後面那個女生也太搶鏡了吧！」那個帶球跑動的馬尾正妹正是周董的老婆昆凌，天王偷偷曬恩愛。

林書豪前2場總決賽皆枯坐板凳，直到G3最後51.7秒才獲得上場機會，最後時刻他沒有選擇出手，而是讓進攻秒數走完，在「場上」喜迎暴龍總決賽第2勝。