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NBA冠軍戰／KD沉痛發文「靈魂深處很受傷」　看勇士贏球獲新生

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▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲杜蘭特受傷。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

在杜蘭特(Kevin Durant)1個月前於季後賽次輪G5拉傷右小腿後，加州骨科名醫拜爾(Alan Beyer)就曾警告，若在未完全康復的情況下再次受傷，恐會釀成悲劇；結果KD在總決賽G5帶傷先發，打了12分鐘就再次倒下，傷到了阿基里斯腱，他在個人IG限時動態發文表示，「我的靈魂深處很受傷」。

衛冕軍勇士G4在甲骨文球場遭暴龍以13分差擊落，陷入1勝3敗的絕境；面對11日的背水一戰，自上個月9日對火箭的西區準決賽G5後就沒再上陣的杜蘭特，與隊醫討論後，決定在總決賽G5帶傷回歸先發，開賽連2次在三分外線出手都命中，雖然他的爆發力銳減，移動也有些不順暢，仍帶給暴龍防守端一定的牽制。

冒著可能再次受傷的風險上場，杜蘭特展現了要幫助勇士力挽狂瀾的決心，這也是他轉戰灣區3年來，壓力最大的一場比賽。無奈次節還剩9分46秒時，他帶球進攻，右腳蹬地之後再次感到右小腿不適，跳了幾步跌坐在場邊，被老將伊古達拉(Andre Iguodala)攙扶回休息室，柯瑞(Stephen Curry)也跟在後面關心狀況。

原本外界都認為杜蘭特應該是舊傷復發，但賽後勇士總管邁爾斯(Bob Myers)沉痛表示，KD傷到的是阿基里斯腱。KD賽後在個人IG限時動態發文，他在全黑的背景上寫道，「勇士國度一定會在G6發揮最大的能量。我無法說謊，我的靈魂深處非常受傷，但看到我的兄弟贏得這場比賽，就像是喝了龍舌蘭一樣，我又重獲新生，哈哈。」

杜蘭特被目擊拄著拐杖離場，右腳還穿上保護靴，不過他仍打起精神在IG上替勇士歡呼。KD詳細的傷情得等到明日的MRI檢查結果出爐才能確定，不過有消息來源向「沃神」透露，勇士方面認為KD遭逢了阿基里斯腱撕裂傷勢。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特受傷離場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 暴龍勇士KD杜蘭特NBANBA冠軍戰
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