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NBA冠軍戰／KD為無法上場痛苦卻屢受攻擊　外媒曝他不斷加速復健

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▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去2季為勇士帶來兩座總冠軍的杜蘭特(Kevin Durant)，因為右小腿拉傷休養了1個月，趕在總決賽G5回歸卻傷到阿基里斯腱。《雅虎體育》報導，這位10屆全明星長人過去2周不斷加快復健的速度，即使他持續感到右腿不適；他因為無法與隊友並肩作戰感到痛苦，但他急著想復出的這段期間，卻遭受不少攻擊。

在杜蘭特遭逢了恐危及生涯的阿基里斯腱傷勢後，《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)披露，KD過去2周持續加快復健的速度，想提前自己的回歸時間；當勇士陷入1勝3敗絕境，他得到隊醫「開綠燈」在G5回到先發陣容。原本這對他還有衛冕軍都是很振奮的時刻，卻在開賽僅15分鐘左右就變了調。

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杜蘭特帶傷打了12分鐘左右，就因為一個右腳蹬地的動作再次倒地，被攙扶回休息室，賽後確認是阿基里斯腱受傷；從他G5短暫上場的表現來看，他距離準備好上場還很遠；諷刺的是，在他與傷病對抗急著想復出的這段期間，他遭受了不少攻擊。

▲德瑞克見杜蘭特受傷上前致意。（圖／CFP）

▲杜蘭特帶傷復出卻遭逢阿基里斯腱傷勢。（圖／CFP）

包括勇士在西區準決賽G6順利解決火箭，僅花了4場就淘汰拓荒者晉級總冠軍賽，出現了「沒有KD的勇士更出色」的聲音；接著有人質疑他為何沒坐在板凳上替隊友加油；甚至懷疑他故意不上陣，想證明衛冕軍需要他才能贏得另一座總冠軍。

《雅虎體育》指出，這段期間，杜蘭特向他的家人、隊友和好友透露，他努力加速復原進度，但仍感到右腿不適。消息來源說，他因為無法與隊友一起並肩作戰而感到痛苦。

消息來源還提到，聯盟有些球員對杜蘭特今夏的動向很感興趣，想知道他在灣區是否過得開心，並為自己的球隊「策畫」招攬這位兩屆FMVP；不過KD對此僅淡然地說，「我不會被招攬，把這句寫下來。」

勇士總管邁爾斯(Bob Myers)也在G5的賽後記者會上哽咽地捍衛杜蘭特，「那些質疑他是否想回到陣中的人是錯的，他是最被大家誤解的一個人，他是很棒的隊友，我很幸運能夠認識他。」

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲杜蘭特帶傷復出卻遭逢阿基里斯腱傷勢。（圖／CFP）

關鍵字： 勇士暴龍杜蘭特KDNBANBA冠軍戰
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