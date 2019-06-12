NBA冠軍戰／KD犧牲自己振奮勇士　湯神誓再為他拿2勝

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在總冠軍賽G5靠著「浪花兄弟」最後1分22秒接連砍進救命三分球，以1分差險勝暴龍，避免在客場被封王。但將戰線延長到G6的代價，卻是帶傷復出的杜蘭特(Kevin Durant)再次倒下；賽後隊友聽到KD傷的是阿基里斯腱，情緒都很低落，湯普森(Klay Thompson)坦言連要慶祝勝利都覺得很難受，誓言要為KD再拿下2勝。

在杜蘭特復出僅12分鐘就再次傷退之下，一哥柯瑞(Stephen Curry)與湯普森合力轟了57分，並在決勝時刻攜手在外線開火，率隊以106比105扳回一勝，G6將回到甲骨文球場力拚將系列賽扳成3勝3敗。

請繼續往下閱讀...

賽後聽到杜蘭特傷到的是阿基里斯腱，柯瑞忍不住哽咽，「他不需要證明自己，他身為一名隊友，他想要付出自己所擁有的一切，給自己一次回歸賽場的機會，這就是他所做的。他犧牲自己的身體，提振了球隊的士氣。」

▲湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森則說，這一勝是為了杜蘭特拿的，「大家都看到了，當他在場上時，我們能展現出何種實力。一名真正的勇者就是將自己的健康置之度外，和自己的球隊並肩奮戰。我們會試著為他贏下接下來兩場比賽。」

湯普森將杜蘭特稱為史上最佳的球員之一，「我們會想念他，我們想為他拿下這場勝利。這很令人難過，連要慶祝這一勝都覺得很艱難。」

在杜蘭特養傷的這1個月來，不斷有質疑他為何還不復出的聲音；然而他G5回歸僅12分鐘後又倒下，只不過是因為一個右腳蹬地的動作，就從原本的右小腿拉傷加重成阿基里斯腱受傷。雖然勇士隊醫是在確認復出不會加重他的傷勢下放行，但從結果來看，KD顯然還沒準備好回到賽場，卻還是咬牙上陣。

《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)就指出，雖然隊醫對杜蘭特「開綠燈」，但這位明星長人距離百分百復原的狀態非常遠。

▲杜蘭特再次受傷。（圖／CFP）