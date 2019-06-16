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華南青少棒／李俊漢滿貫7打點助勝　以學長李灝宇為目標

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▲2019華南青少棒，桃園市，李俊漢。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，桃園市李俊漢轟滿貫砲。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒A組敗部最後一戰，桃園市對上台南市，首局就以李俊漢敲出滿貫砲，接著還有高飛犧牲、安打，桃園10比0奪勝，李俊漢個人就貢獻7打點，他表示自己以學長李灝宇為目標，向他學習，希望能跟上他的實力，「但現在還有段差距。」

李俊漢來到桃園聯隊後，多擔任第五棒，不過總教練曾偉誠表示，考慮到先前三、四棒攻勢容易斷掉，今天打序做出調整，將近來狀態不錯的李俊漢調來第四棒，對此李俊漢坦言很緊張有壓力，「所以我就盡量在休息區喊聲舒壓。」

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來到第四棒，首節前三位打者都保送上壘後，李俊漢不負眾望立刻飆出一支滿貫砲灌進4分奠定勝基，「教練跟我說選直球去攻擊，而球打出去我就知道是全壘打，這是國中生涯的第一次滿貫砲。」

不僅如此，李俊漢接下來又在二局貢獻高飛犧牲打送回1分，五局又敲出一支帶有2分打點的二壘安打，整場貢獻7打點，也是自己生涯新高。

打擊之外，曾偉誠也力讚李俊漢在守備方面的表現，「他在母隊時是右外野，來到這裡我把他調到中外野，他就會自己去適應球的叫度、學習判斷，他對自己的要求很高，會自主去做調整，最近狀態都很不錯。」

李俊漢國小就曾選進國家隊，去年也參加了LLB世界青少棒，體驗過國際賽後，他深覺自己打擊力量還要增加，所以也常常像目前已經升上平鎮高中的學長李灝宇學習打擊，希望自己未來也能和他一樣「強棒」，這次目標就是希望能選進國手。

▲桃園市李灝宇摘玉山盃打點獎，同時榮獲明星游擊手。（圖／記者路皓惟攝）

▲李灝宇打過U12、U15，不久前的玉山盃中，榮獲打點獎及明星游擊手。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 2019華南青少棒李俊漢滿貫砲李灝宇桃園市
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