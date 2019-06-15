華南青少棒／差一人次完投好可惜　黃宥幃優質先發助勝台中

▲2019華南青少棒，台中市黃宥幃先發好投。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒，場場都是硬戰的台中市15日碰上力拚二連霸的新北市，靠著黃宥幃「超省球」用65球繳出6.2局僅被敲3安無失分好投，加上打線三局串連，最終以4比1奪勝、拿下4強門票，總教練藍文權表示，很多球員都畢業了，他就盡量鼓勵子弟兵發揮，為夢想而戰。

台中市在本次盃賽中，先是首戰11比1打敗南投縣，接著7比5退高雄市，因雨休息3天後，昨又3比2驚險擊敗新竹縣，藍文權說，每場都是硬戰，所以他也盡量鼓勵球員去拼，而勝部最後一場面對新北市，更是一大挑戰。

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黃宥幃在預賽時登板機會不多，卻在今日面對新北市時挑起大樑擔任先發，藍文權認為這是個「好時機」，「因為他調整不錯。」，而黃宥幃則坦言，得知自己要先發時非常緊張，「不過隊友一直鼓勵我，跟我說專注在控球，相信守備他們就好，他們保證不會失誤。」

黃宥幃果然不負全隊期待，前六局僅被敲2安送出1保送沒有失分，完全壓制新北打線，直到七局才被敲一支二壘安打，後因守備失誤失一分，不過不算責失分，黃宥幃差一個人次就能完投，但此時卻送出保送，教練團考量到球數限制，最終選擇讓他提前退場，「覺得有點可惜，本來很想完投。」

台中打線在三局靠著賴沅晏、李以諾、高昱希接連敲安送回3分奠定勝基，四局同樣靠安打再添一分，最終以4比1奪勝，接下來台中休兵一天備戰4強，將對上桃園與台南之間的勝方爭冠軍賽門票。

▲賴沅晏。（圖／記者顏如玉攝）