華南青少棒／大小姚柏宇首度同場　台南車輪戰轟垮嘉縣

▲2019華南青少棒，左為國三的姚柏宇、右為國一的姚柏宇，兩人首度一同上場。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

連日大雨影響，2019華南青少棒終於在14日迎接好天氣，A組敗部的台南市對上嘉義縣，大小姚柏宇首度接連上陣投球，雖然失了3分，但中心打線掌握，最終台南以9比4奪勝，總教練蔡清濬說，現階段就是場場都是全力以赴，沒有輸球的餘地，關關難過關關過。

台南市本次出現兩位選手同名，崇明國中國三左投姚柏宇和民德國中國一的右投姚柏宇，蔡清濬笑說，他都是用左手、右手稱呼兩位，而兩人都是陣中穩定的投手，今面對嘉義縣，大姚柏宇先發登板2.2局失2分，「原本小姚柏宇沒有要上場，但第一局就拉開比分，那就讓他也上場，消耗一些局數，後面還有別的投手能後援。」

請繼續往下閱讀...

▲小姚柏宇為右投。（圖／記者顏如玉攝）



雖然後來嘉縣二、三局一度追到3比4，但蔡清濬不緊張，後面讓黃聖佑、尹柏淮接連登板守住3局沒有失分，而打線一到三棒在四局下串連安打攻下4分，再度拉開比分差，最終以9比4奪勝。

蔡清濬表示，現在落入敗部，每一場都是關鍵，所以能用的選手就盡量用，因為留到後面也沒用，今天四位投手都沒有達到球數限制，下一場對上雲林還是能再上場，「我們應該還是會用車輪戰的方式，有問題就換，全力以赴去搶勝，朝目標4強邁進。」

大、小姚柏宇其實先前就知道彼此，如今兩人首度在同場比賽接連登板，大姚柏宇淡定表示就是做好自己該做的事，但認為表現還可以更好，已經國三的他未來預計要到日本讀高中，而小姚柏宇因為隊友已經拉開分數，不會特別緊張，就照著教練的指示投球。

▲黃聖佑。（圖／記者顏如玉攝）