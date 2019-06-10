華南青少棒／三年終於等到首轟　桃園萬樂南拚指定打擊選國手

▲2019華南青少棒，桃園市指定打擊萬樂南。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

儘管先前謝國城盃帶走部分主力，桃園市實力仍不容小覷，10日面對台南市在2分落後下，靠著萬樂南敲出兩分砲帶起反攻氣勢，最終著對六局就以12比2奪勝，萬樂南坦言，這是他國中三年來的首轟，「當然很爽，也希望能以指定打擊的身份拼進國手！」

桃園市第二戰對上台南市，先發投手陳威凱稍微不穩，被連敲3安失2分退場，但接替的林孟佶、張梓鋒和黃保羅成功守住4.2沒有失分，打線則在三局發揮，陳致語敲安、呂東翰敲安，第七棒指定打擊萬樂南轟一發全壘打單局灌進4分，來到五局又靠著台南投手觸身、保送，李俊漢三壘安打再攻6分，五局以12比2奪勝。

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萬樂南身材條件佳，本身也有天賦、有力量，只要擊到球通常都是長打，總教練曾偉誠認為，他能有全壘打也是因為自己敢於揮棒、積極進攻，而萬樂南則坦言那一球有點被擠壓到，能敲轟自己也很意外，「本來只想說把本分做好就好，沒想到就敲出國中三年來的首轟。」

先前的國中硬式聯賽，萬樂南說自己的狀況沒有很好，經過一段時間調整後，現階段擊球點提升，打擊狀況也回穩，因此也希望場場都能為球隊貢獻安打，甚至以「指定打擊」的身份被選進U15國手。

▲萬樂南前一戰也是指定打擊，不過他也能擔任投手、一壘手。（圖／記者顏如玉攝）