運動雲

>

華南青少棒／「台東洪金寶」喊聲帶氣勢　拉尾盤退雲林二連勝

ETtoday運動雲

▲2019華南青少棒，台東縣，王念好。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，台東縣王念好被教練喻為「洪金寶」。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

台東縣在華南青少棒首戰擊敗新竹市後，9日面對雲林縣，雖然一路領先，卻在四局遭到雲林追成4比4平手，總教練王國慶說，還好後面還有三局可以追，且球隊活寶「洪金寶」王念好也在此時適時帶動氣氛，台東在五局先拿3分、六局再灌6分，最終以13比5守住勝利，拿下二連勝，距離目標4強就殺一勝。

台東縣面對雲林縣，前四局在先發投手余羿賢壓制下沒有失分，打線則在前三局、局局都有分數進帳，以4比0暫時領先，但余羿賢此時控球不穩送出觸身又被敲安，雲林把握機會在李智鈞敲二壘清壘安打下扳平比數。

請繼續往下閱讀...

▲2019華南青少棒，雲林縣，李智鈞。（圖／記者顏如玉攝）

▲雲林縣李智鈞。（圖／記者顏如玉攝）

被扳平比分後，第五棒的王念好適時跳出來帶動球隊氣氛，台東縣打線也逐漸發揮，五局下先回敬3分，六局下更是頻頻敲安打過一輪，灌進6分大局，最終以13比5奪勝，但王國慶坦言，其實球員早早可以把分數拉開，「但穩定度不夠，有些球員暗號看錯、錯失嗆司，不該跑得還跑，結果怎麼出局的都不知道。」

▲2019華南青少棒，台東縣，王念好。（圖／記者顏如玉攝）

▲王念好。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

談及台東能在比賽後段找回氣勢，王國慶點名活潑的一壘手王念好，「他在球場的鬥志很夠，都是他在帶動大家，很像洪金寶。」，對於教練的比喻，王念好笑說，可能因為這次盃賽變得更加活潑才會被這樣說。

原來不久前的小馬青少棒，台東縣在冠軍戰面對台北市時，王念好發生關鍵守備失誤，給台北市追平的機會，也導致最後輸球讓他相當不甘，「我不想再留下遺憾，所以想到我就喊聲，希望帶起球隊，不要再重蹈覆徹。」，王念好也明確地說，自己這次的目標就是要拼國手，不要再讓機會溜走。

▲2019華南青少棒，台東縣，王念好。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南青少棒台東縣洪金寶王念好
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

白皙辣妹連吊桿車都考到！　「超猛4證照」被酸人妖霸氣回擊

推薦閱讀

華南青少棒／呂冠鋐、李明哲連線成功　台南逆轉花蓮首勝

華南青少棒／台東差一勝進4強　屏東、竹市先遭淘汰

華南青少棒／守備有點提心吊膽　台北市開胡仍有信心進4強

華南青少棒／嘉縣右撇子左投鍾秉樺　6.2局好投奪勝驚艷教練

熱門新聞

韓職／索沙轉隊SK首戰被打爆　4局吞3轟慘丟8分吞敗

法網／蒂姆女友女雙奪冠登上球后　不嫌累決賽現場加油

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

中職／只打1局退場　王威晨前6場6盜：教練下戰術

UFC／一腳爆頭失去意識　舍甫琴科衛冕蠅量級冠軍

中職／招牌「轟天雷」重現　統一獅等布雷點頭回鍋

讀者回應

﻿

最新新聞

1法網納達爾稱王奪第12冠

2華南青少棒台東洪金寶帶氣勢二連勝

3潘威倫300場先發　紀念品限時購

4法網蒂姆女友女雙奪冠登上球后

5看錯暗號+失誤　潘威倫300場不美

熱門新聞

1索沙返韓首戰被打爆　吞3轟丟8分

2法網蒂姆女友女雙奪冠登上球后

3柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

4打1局退場　王威晨前6場6盜：教練戰術

5UFC舍甫琴科一腳爆頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366