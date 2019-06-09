華南青少棒／「台東洪金寶」喊聲帶氣勢　拉尾盤退雲林二連勝

▲2019華南青少棒，台東縣王念好被教練喻為「洪金寶」。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

台東縣在華南青少棒首戰擊敗新竹市後，9日面對雲林縣，雖然一路領先，卻在四局遭到雲林追成4比4平手，總教練王國慶說，還好後面還有三局可以追，且球隊活寶「洪金寶」王念好也在此時適時帶動氣氛，台東在五局先拿3分、六局再灌6分，最終以13比5守住勝利，拿下二連勝，距離目標4強就殺一勝。

台東縣面對雲林縣，前四局在先發投手余羿賢壓制下沒有失分，打線則在前三局、局局都有分數進帳，以4比0暫時領先，但余羿賢此時控球不穩送出觸身又被敲安，雲林把握機會在李智鈞敲二壘清壘安打下扳平比數。

請繼續往下閱讀...

▲雲林縣李智鈞。（圖／記者顏如玉攝）



被扳平比分後，第五棒的王念好適時跳出來帶動球隊氣氛，台東縣打線也逐漸發揮，五局下先回敬3分，六局下更是頻頻敲安打過一輪，灌進6分大局，最終以13比5奪勝，但王國慶坦言，其實球員早早可以把分數拉開，「但穩定度不夠，有些球員暗號看錯、錯失嗆司，不該跑得還跑，結果怎麼出局的都不知道。」

▲王念好。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



談及台東能在比賽後段找回氣勢，王國慶點名活潑的一壘手王念好，「他在球場的鬥志很夠，都是他在帶動大家，很像洪金寶。」，對於教練的比喻，王念好笑說，可能因為這次盃賽變得更加活潑才會被這樣說。

原來不久前的小馬青少棒，台東縣在冠軍戰面對台北市時，王念好發生關鍵守備失誤，給台北市追平的機會，也導致最後輸球讓他相當不甘，「我不想再留下遺憾，所以想到我就喊聲，希望帶起球隊，不要再重蹈覆徹。」，王念好也明確地說，自己這次的目標就是要拼國手，不要再讓機會溜走。