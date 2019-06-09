華南青少棒／呂冠鋐、李明哲連線成功　台南逆轉花蓮首勝

▲2019華南青少棒，台南市呂冠鋐(左)、李明哲(右)連線。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

在華南青少棒抽到種子籤的台南市，9日迎接首戰面對花蓮縣，雖然先失1分，但後來靠著呂冠鋐、李明哲中心打者連線成功敲回逆轉分，以及後援的黃聖佑守住領先，最終以3比1奪勝，總教練蔡清濬表示，一開始大家都放不開，所幸後來回穩，「不然我們可能會有大局失分，還好大家有找回狀態。」

台南市8日沒有比賽，9日首戰就迎接由「班長」張志強帶領的花蓮縣，在五局上先因失誤、保送和安打被攻下1分，不過下半局馬上反攻，在中心打者呂冠鋐、李明哲接連敲安的情況下先追平又反超，拿下3分奠定勝基。

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▲黃聖佑。（圖／記者顏如玉攝）



台南市一開始到花蓮壓制，蔡清濬說，球員太放不開了，打得很緊繃，「支前我們在台南跟高中球隊打他們都不會這樣，來這裡可能因為全國賽緊張，還好後面回穩，而投手方面只要一不穩定，我們也會馬上換人，今天後援的黃聖佑後來就有穩住局面守住勝利，否則可能會失更多分。」

串連安打的呂冠鋐、李明哲，其實小學時就一起打過聯隊，來到國中後首度攜手擔任中心前後棒次，呂冠鋐先前在母隊都擔任五、六棒，來到聯隊後改扛第三棒，他表示爸媽有跟他說不要想太多，平常心去打就好，而敲出超前分的李明哲則坦言有點緊張，不過很謝謝教練提醒，讓他能有好表現。

