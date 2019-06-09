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華南青少棒／嘉縣右撇子左投鍾秉樺　6.2局好投奪勝驚艷教練

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▲2019華南青少棒，嘉義縣，鍾秉樺。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，嘉義縣左投鍾秉樺。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／綜合報導

2019華南青少棒上一戰不敵雲林的嘉義縣，9日面對同樣由單一球隊出擊的新竹市，靠著「右撇子左投」鍾秉樺6.2局好投無失分，及前四棒打擊發揮，最終以5比0奪勝，教練林達偉表示，投手發揮太好了，出乎意料，「只是可惜最後沒能完封，因為用球數達到限制必須強制退場。」

▲2019華南青少棒，嘉義縣。（圖／記者顏如玉攝）

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▲嘉義縣。（圖／記者顏如玉攝）

嘉義縣前役面對雲林縣，最終在七局下被敲致勝安打以5比6吞敗，打亂作戰節奏，今面對新竹市，林達偉坦言，就想說讓鍾秉樺投投看，沒想到卻收到意外的效果，「其實他上週在友誼賽對高雄的時候，狀況還不是那麼好。」

鍾秉樺先發登板6.2局用100球被敲5安無失分，最後一人次因為球數已經達到限制強制退場，無緣締造生涯首度完封勝，但他表示這已經是自己投最好的一場比賽，並不覺得可惜，「我只想盡自己的本分，為球隊贏下勝利。」

▲2019華南青少棒，嘉義縣，鍾秉樺。（圖／記者顏如玉攝）

▲嘉義縣淘汰新竹市。（圖／記者顏如玉攝）

從上週控球不穩，到這週變化球、直球都能投到想要的位置，鍾秉樺說是因為新任投手教練蔡全欽調整他的姿勢，讓他更懂得用下盤出力，短短幾天就收到不錯的效果，還有比賽中教練林達偉的配球，才讓他有今天的表現，「很感謝他們。」

右撇子的鍾秉樺，小時候自己玩球玩一玩反而變成左投、左打，但因為國小家裡比較重視課業，鍾秉樺當時只參加社團球隊，直到國中來到爸爸鍾國忠的麾下才受到正規訓練，他坦言身為總教練的兒子，會被特別嚴格對待，「但我知道這是對我好，所以我不會覺得怎樣，也還是很想練棒球。」

除了投球好，鍾秉樺打擊也不落人後，連兩戰下來繳出6支5，打擊率超過8成，林達偉就說，「他是隊上的王牌。」，嘉義縣本次以東石國中單一球隊出來參賽，目標設定在8強，鍾秉樺也希望自己能持續在打擊方面有所貢獻，和球隊一起邁進。

▲2019華南青少棒，嘉義縣，鍾秉樺。（圖／記者顏如玉攝）

▲鍾秉樺投打俱佳。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南青少棒嘉義縣.右撇子左投鍾秉樺
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