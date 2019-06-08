華南青少棒／小學沒練球無礙　雲林國一孫畯程敲致勝安當英雄

▲2019華南青少棒，雲林縣孫畯程敲出致勝安打。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒8日開打，雲林縣首戰和嘉義縣打得膠著，雙方互有領先到七局下，雲林靠著小國一孫畯程敲出致勝安打，最終以6比5驚險奪勝，賽後教練楊博超透露，其實孫畯程小時候沒有練過球，國中才開始認真練，但有協調性，「今天他就繳出4支4，是很有潛力的選手。」

雲林縣賽前曾表示，和嘉義東石國中打過友誼賽，雙方實力五五波，就看誰能把握得分機會，如今交手果然就打得糾纏，雲林雖然在三局前就取得4分領先，但四、五局發生亂流，保送又被敲安失4分遭追平，七局又遭1分超前，所幸下半局雲林也回敬安打，再加上投手暴投，孫畯程一棒打回超前分，最終助隊以6比5奪勝。

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「那時候已經兩出局也沒有退路，就靠他了。」前三打席繳出3支3，孫畯程也備受教練團信任，在關鍵時刻不因年紀較小換代打，給孫畯程表現機會，而他也不負眾望敲出關鍵安打，為球隊拿下勝利。

孫畯程在國小僅打過樂樂棒，後來在中小聯運的壘球擲遠中被楊博超看重，「那時候就覺得這孩子協調性很好，他丟完以後我們就去找他家長，跟他們說他很有潛力，後來他也加入順利球隊，先前小馬就打得很不錯。」

雖然小學沒有基礎，但孫畯程國中一加入球隊就相當投入訓練，他坦言練習很辛苦也不好玩，「但我很喜歡棒球，家人也很支持我練，所以我就想繼續練。」，國一就能代表出來參賽，孫畯程認為自己力道大是一優勢，今天首戰就繳出4支4，「因為我的家人特別從雲林來看我比賽，我想表現給他們看，這也是我生涯第一支單場4支4。」

雲林縣拿下首戰，教練團特別感謝各方支持，包括雲林縣政府、土庫農會總幹事黃萬聰等人，其中在地人士曾永發、王宏傑還贊助球隊每人一萬元加菜金，期盼能為小球員帶來鼓勵。