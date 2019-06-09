林昀儒、鄭怡靜中國桌賽摘冠　混雙世界排名狂升至第五

▲林昀儒／鄭怡靜混雙世界排名飆升到第五。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

上週在白金級別中國桌球公開賽混雙封王的林昀儒／鄭怡靜，賺進440積分後，6月最新世界排名從第13名狂升至第五名，本週再拿下香港桌球公開賽冠軍，下個月排名有望再提升。

鄭怡靜2017年搭配陳建安，混雙「安靜配」被賦予高度期待，兩人在該年的世錦賽混雙摘銀，接著去年巡迴公開賽也三度闖進4強，還曾擊敗中國的三組合包括王曼昱／于子揚、王曼昱／林高遠、車曉曦／周雨，年底的奧地利公開賽更摘下銀牌，寫下合拍以來最佳成績，世界排名也衝上世界第一。

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今年鄭怡靜改搭配林昀儒，兩人在匈牙利公開賽挺進8強，接著在挑戰賽級別的阿曼公開賽直闖冠軍戰，摘下合拍以來首冠，後白金級別卡達公開賽闖進4強，5月底更在同樣級別的中國桌賽中接連擊敗中、日和香港組合摘冠，一口氣賺進440積分。

▲香港桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙摘冠。（圖／取自ITTF）



林昀儒／鄭怡靜的組合，在最新一期的國際桌總(ITTF)混雙排名中，從原本的世界第13名衝到世界第五，前一名為鄭怡靜和陳建安，而一到三名則依序為大陸組合的許昕／劉詩雯、香港的黃鎮廷／杜凱琹、日本的吉村真晴／石川佳純。

不過，為了在東京奧運桌球搶下混雙首金，中國、日本、韓國和香港等都在不斷嘗試新組合，先前的各項巡迴賽中，就有許多新陣容出現，包括許昕改搭陳夢、石川佳純搭張本智和、伊藤美誠搭丹羽孝西等，雖然默契可能還不及林昀儒、鄭怡靜，但若林鄭配想在東京奧運摘牌，勢必得持續提升實力，以因應各界威脅。