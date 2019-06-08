馬媒曝李宗偉下周可能宣布退役　罹癌後重返賽場路艱辛

▲李宗偉去年11月召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

大馬球王李宗偉在去年罹患鼻咽癌之後，復出之路至今遙遙無期，7月的印尼公開賽勢必要復出，否則7月23日開始他的世界排名積分將會歸零。不過現在有馬來西亞媒體爆料指出，李宗偉很可能在下周就宣布退役。

李宗偉去年證實罹患鼻咽癌後，停止一切行程專心休養，但仍不放棄奧運夢，去年11月也曾開記者會表示身體狀況良好，但一切聽從醫生指示，不過復出之路因身體狀況不斷推遲。從3月的全英賽、4月的大馬公開賽、5月的蘇迪曼都沒能重返球場，其中在馬來西亞公開賽還曾現身為冠軍林丹頒獎。

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但是到了6月的超級300賽也沒能見李宗偉身影，排名也因為被扣除去年蘇迪曼盃積分，狂跌80名排在190，加上世界羽聯（BWF）決定8月世錦賽不發外卡，李宗偉的世錦賽金牌夢可能難以成真，且他必須在7月的印尼公開賽復出爭取積分，否則目前的積分和排名都會歸零。

現在更有馬媒《每日新聞》爆出，李宗偉決定要退役了，不過必須要會見大馬羽總與教練後，再出面宣佈，時間很可能是在下周。如果李宗偉真的宣布要退役，那麼李林（林丹）大戰將成為絕響，李宗偉奧運以及世錦賽的金牌夢也宣告結束，球迷也在苦苦等待最後的消息。

不過李宗偉7日被另一家馬媒《光明日報》問到這問題時回答「不是」，並說自己下周會和大馬羽總會長和教練會面，「目前奧運會積分賽已經開始，看看來不來得及，有計劃了就會說，不過目前都還沒有確定。」

▼2019馬來西亞公開賽,男單冠軍林丹，李宗偉頒獎 。（圖／CFP）