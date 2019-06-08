澳洲公開賽／周天成三局激戰喬納坦　1比2無緣逆轉四強止步

▲周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

超級300賽的澳洲公開賽8日進行各項四強賽，王子維稍早已經四強止步。一哥周天成則是對上印尼喬納坦（Jonatan Christie），上演去年亞運男單冠軍戰，最終雙方三局激戰69分鐘，周天成以1比2（20：22、21：13、16：21）落敗，無緣晉級冠軍戰。

世界排名第4的周天成直落二逆轉勝馬來西亞劉國倫後，八強對上排名72的宋浚洋直落二勝出，四強交手排名第8的喬納坦，雙方交手6次周天成5敗，不過雙方最近一次交手就是在5月底的蘇迪曼盃，周天成當時更是以直落二橫掃。

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本次交手第一局開局，喬納坦先得分但多拍來回後回擊出界，周天成發球失誤，周天成反手拍掛網2：4，周天成跳殺得分，喬納坦網前反手拍，周天成4分落後連續網前殺球6：7，喬納坦重扣連拿2分，周天成調動喬納坦球挑後場雙方10平，喬納坦掛網，周天成連下4分11：10。

周天成起跳近身攻擊、網前下殺連下6分13：10，周天成反拍掛網，喬納坦跳殺追至13平，喬納坦回擊掛網回噴，周天成15：13，但喬納坦追至15平反超，周天成16：18，喬納坦搶網前，周天成正面回擊落至後場，周天成近身攻擊但下球失誤，喬納坦失誤雙方20平，周天成20：22讓出。

第二局一開始周天成掛網不過回球壓線上，喬納坦連續出界，周天成連下5分5：1，喬納坦變線球得分不過下球出界，周天成重扣、喬納坦出界8：2，周天成挑球壓線上，周天成網前撲球再一個前場回放11：3領先。

周天成連丟2分，反手對角回擊、喬納坦失誤，周天成14：6，喬納坦重扣連續拿5分，雙方縮小至4分差距，周天成連續攻擊被守住下球出界，周天成跳殺精準回在線上，讓喬納坦連續挑戰失敗，喬納坦回擊掛網失誤，周天成出現局點以21：13扳平。

決勝局多拍來回後，喬納坦近身球連續拿分，周天成1：4落後，喬納坦回擊掛網下球挑對角得分，周天成3：6，周天成對角切球、喬納坦判斷失誤，周天成追至一分差，喬納坦回擊出界雙方7平，周天成直線殺球反超但下球回飛，周天成跳殺、網前撲球，喬納坦追至10平，周天成10：11。

喬納坦回球掛網，周天成回球出界，周天成回放球追平，喬納坦下殺反超，周天成反拍對角切球，雙方13平，周天成挑戰失敗、出現失誤，周天成斜線攻擊14：15，但對手連拿2分，周天成15：19落後回擊掛網，喬納坦出現賽末點，周天成化解一個賽末點，不過仍以16：21落敗，無緣搶下冠軍戰門票，本屆四強止步。