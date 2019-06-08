運動雲

>

華南青少棒／花蓮徐鴻祥中繼無失分　教練大讚控球穩壓制好

ETtoday運動雲

▲2019華南青少棒，花蓮縣，徐鴻祥。（圖／記者顏如玉攝）

▲花蓮縣投手徐鴻祥。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒8日開打，花蓮縣首戰對屏東縣，前兩局稍遇糾纏，直到徐鴻祥中繼登板後穩住局面，3.1局無失分成功壓制對手，助隊以8比3奪勝，賽後教練「班長」張志強特別點名徐鴻祥，表示他是非常好的投手，直球品質好、控球佳，只可惜肌力比較不足，「但後面有機會還是會再讓他上場。」

花蓮縣賽前戰力分析，張志強就表示徐鴻祥去年考高中時，最快球速能飆到142公里，平時正常水準也有140公里，去年打過小馬選拔賽，經驗相對光復的其他選手好，但最近比賽比較少，原訂是讓他投後半段局數。

請繼續往下閱讀...

和花蓮縣主體三民國中不同，光復國中訓練量沒那麼多，出來比賽機會也少，因此徐鴻祥不論投球還是打擊都還在調整中，不過勝在身材、協調性都很好，今教練團直接讓他中繼登板，徐鴻祥3.1局送出4K被敲2安無失分，也被張志強大讚他是很棒的投手，「當然他還可以更好！」

張志強說，徐鴻祥壓制性好，直球品質也好，還有控球佳，唯一的缺點就是肌力比較不足，「他有時候投球會放掉，因為肌力沒辦法支撐他投這麼多，這樣對上比較強勁的球隊就會容易被咬中，今天他投完以後應該會讓他先休息幾場，心態調適好以後後面再登板。」

為了跟上其他隊友的腳步，徐鴻祥透露自己在練球之餘，也都會自主訓練揮棒和投球，對於首戰的表現並不滿意，「可能熱身沒有熱夠，有些好球沒有投進去會飄高，而且我本來想要明天對桃園登板壓制，現在球數達到限制，明天就要拼打擊。」

首戰花蓮縣的六到八棒打擊稍嫌不足，掌握度差，容易中斷攻勢，張志強表示其中就包括徐鴻祥，此役僅敲出1安沒有打點，徐鴻祥也認為自己打擊不夠好，今天回去調整後，希望明天能貢獻打點，朝冠軍戰目標邁進。

關鍵字： 2019華南青少棒花蓮縣徐鴻祥
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

華南青少棒／花蓮不比別人差！　重返榮耀前先調整心態

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

NBA冠軍戰／G4暴龍105比92逆轉勝　雷納德轟36+12超神

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1詹子賢敲再見轟　兄弟8比6勝桃猿

2伯納開導後開轟　詹子賢：我沒放棄

3詹子賢再見轟送恰恰得分：比較好跑

4差1分追平張泰山得分王　彭政閔：終於！

5法網蒂姆連兩年決賽對決蠻牛

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2雷納德轟36+12　暴龍G4逆轉聽牌

3陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

4KD阿基里斯腱冰敷勇士隱瞞病情？

5中職最速！陳晨威比大聯盟還快

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366