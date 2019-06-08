華南青少棒／花蓮徐鴻祥中繼無失分　教練大讚控球穩壓制好

▲花蓮縣投手徐鴻祥。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒8日開打，花蓮縣首戰對屏東縣，前兩局稍遇糾纏，直到徐鴻祥中繼登板後穩住局面，3.1局無失分成功壓制對手，助隊以8比3奪勝，賽後教練「班長」張志強特別點名徐鴻祥，表示他是非常好的投手，直球品質好、控球佳，只可惜肌力比較不足，「但後面有機會還是會再讓他上場。」

花蓮縣賽前戰力分析，張志強就表示徐鴻祥去年考高中時，最快球速能飆到142公里，平時正常水準也有140公里，去年打過小馬選拔賽，經驗相對光復的其他選手好，但最近比賽比較少，原訂是讓他投後半段局數。

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和花蓮縣主體三民國中不同，光復國中訓練量沒那麼多，出來比賽機會也少，因此徐鴻祥不論投球還是打擊都還在調整中，不過勝在身材、協調性都很好，今教練團直接讓他中繼登板，徐鴻祥3.1局送出4K被敲2安無失分，也被張志強大讚他是很棒的投手，「當然他還可以更好！」

張志強說，徐鴻祥壓制性好，直球品質也好，還有控球佳，唯一的缺點就是肌力比較不足，「他有時候投球會放掉，因為肌力沒辦法支撐他投這麼多，這樣對上比較強勁的球隊就會容易被咬中，今天他投完以後應該會讓他先休息幾場，心態調適好以後後面再登板。」

為了跟上其他隊友的腳步，徐鴻祥透露自己在練球之餘，也都會自主訓練揮棒和投球，對於首戰的表現並不滿意，「可能熱身沒有熱夠，有些好球沒有投進去會飄高，而且我本來想要明天對桃園登板壓制，現在球數達到限制，明天就要拼打擊。」

首戰花蓮縣的六到八棒打擊稍嫌不足，掌握度差，容易中斷攻勢，張志強表示其中就包括徐鴻祥，此役僅敲出1安沒有打點，徐鴻祥也認為自己打擊不夠好，今天回去調整後，希望明天能貢獻打點，朝冠軍戰目標邁進。