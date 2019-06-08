華南青少棒／U12國手韓碩恆猛打賞　台東要討回代表權

▲2019華南青少棒，台東縣韓碩恆。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

陣中擁有不少打過國際賽國手的台東縣，華南青少棒首戰就給新竹市來場震撼教育，全場12安加上觸身保送，最終五局就以15比1扣倒奪勝，其中前年打過U12世界盃的韓碩恆更繳出3支3猛打賞，達成賽前預設的目標，教練陳少青表示，打擊雖然前面悶悶的，但後來都有發揮出來，目標就是要爭取代表權。

不久前的小馬青少棒，台東縣和台北市戰到延長賽才1分之差落敗，來到華南青少棒，目標相當明確就是要「討回來」，陳少青賽前就表示全隊戰力整齊又有信心，而首戰果然也不負眾望將打擊發威，「不過前面大家太想打大支的，打得悶悶的，後面跟他們強調要求團隊得分，才慢慢發揮出來。」

請繼續往下閱讀...

▲去年U15國手伍祐城。（圖／記者顏如玉攝）



台東縣本次有不少選進國手的球員，包括去年U15世界盃的伍祐城、2016年U12亞洲盃的王浩藍、2017年U12世界盃的韓碩恆、陽益政等人，陳少青說，這場本來希望伍祐城能發揮出來，不過反而是後段棒次打得好一點，第七棒的韓碩恆就繳出3支3猛打賞帶有2打點。

華南青少棒賽前，韓碩恆就說要在打擊上有所貢獻，希望能有3支3的表現，首戰果然「說到做到」，三次打席都有安打，「從小馬到現在，動作有稍微調整，打得也比之前更好。」

現在才國二就站上先發之位，雖然和國小不同、不再是中心棒次，但韓碩恆說，能有先發就不錯，而且壓力不那麼大，還能常常攻好球帶，「之後再慢慢拼到中心棒次，這次目標是要再中一次國手，當然明年也要拼國手！」

▲韓碩恆。（圖／記者顏如玉攝）