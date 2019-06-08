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華南青少棒／花蓮不比別人差！　重返榮耀前先調整心態

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▲2019華南青少棒，花蓮縣。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，花蓮縣心態還要再調整。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

前年奪下冠軍、今年再度由前統一獅球員「班長」張志強領軍的花蓮縣，在華南盃青少棒首戰就以8比3勝屏東縣，但張志強表示，這批球員要奪冠心態還需要再調整，「他們常覺得自己比別人矮一截。」

首戰碰上屏東縣，花蓮派出林佳緯先發，不過二局開始不穩觸身又被敲安，換上徐鴻祥中繼登板，成功壓制屏東3.1局僅被敲2安送出4K沒有失分，打線則在首局就有表現攻下2分，接著五局又靠著失誤和安打拿3分奠定勝基，最終就以8比3勝出。

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張志強特別指出，中繼的徐鴻祥表現很好，不過打擊還要再做調整，掌握度比較差一點，「第六棒的洪庭文、第七棒的徐鴻祥和第八棒的田耿豪還需要更好的銜接前段棒次。」

對於自己的表現，徐鴻祥認為沒有很好，因為有些球會飄高，好球沒有投進去，有時候還會因為肌力不足放掉某些球，他坦言本來自己設定的目標是下一場對上桃園市上場幫球隊奪勝，但這場中繼就達到球數限制，「下一場就平常心，希望自己打擊能有所貢獻，也希望能和球隊一起打進冠軍戰。」

▲2019華南青少棒，花蓮縣，徐鴻祥。（圖／記者顏如玉攝）

▲徐鴻祥中繼成功。（圖／記者顏如玉攝）

花蓮本次僅帶16位球員出來參賽，張志強坦言，陣中還有人流感，第一棒的「快腿」邱鑫還腰傷，不確定什麼時候能上場，陣容不那麼齊全，要再拼一次冠軍不容易，「前年有馬傑森想要拼，也帶動全隊一起，這次也有好選手想要拼，但沒有表現出來，心態有時還覺得矮別人一截，就比較難拼冠。」

不過，張志強說，他還是不先給球員設目標，一步一步慢慢打上去，「畢竟這次比賽也像是一種小型國際賽，只是賽前訓練時間比較短，就當作帶花蓮的孩子出來體驗、賺經驗，不然比賽少經驗值就沒那麼好。」

關鍵字： 2019華南青少棒花蓮縣屏東縣
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