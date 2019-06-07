華南青少棒／U15培訓鄭俊瑋領軍　雲林縣拚進4強

▲2019華南青少棒，雲林縣以馬光國中為主。（圖／球隊提供）



記者顏如玉／綜合報導

2019華南盃青少棒將在8日於天母、台體大兩地開打，去年拿下第五名的雲林縣，今年力拼再突破，總教練楊博超表示，這次和去年相比有兩校共同組隊，還有U15培訓隊員鄭俊瑋領軍，有機會挺進4強爭取國手機會。

雲林縣這次除了馬光國中為主體外，還找來古坑國中聯隊，不過和其他縣市相比仍少許多，楊博超坦言，在投手方面戰力會稍嫌吃緊，「所以我們的投手要盡量控制球數，盡量投給對手打，不要有太多四壞球，不然就會有隔場限制，盡量在球數內完成一場比賽。」

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不過雲林縣陣中仍有不錯的投手，楊博超指出，像去年也有參加華南盃的李智鈞，「去年他國二的時候，也有來參加華南盃，那時候他有投贏高雄市，今年算是主戰投手，也希望他能盡量吃局數。」

而打擊則有去年曾被選進U15培訓的鄭俊瑋，不過後來因為年僅國二沒選進正選名單，「他的打擊不錯，也是很好的游擊手，而且去年就是以第一棒、內野手被選進名單裡。」

▲胡振義(圖)和弟弟胡振利去年選進U12代表隊。（圖／記者顏如玉攝）



雲林縣在去年的華南盃少棒中，有雙胞胎胡振義、胡振利帶領下拿季軍，兩人也選進U12代表隊，畢業後來到馬光國中，本次也被選進陣中，不過因為才小國一，楊博超認為，「畢竟國一和國二國三的力道差很多，再加上哥哥胡振義手有不適，雙胞胎還是以增加經驗為主。」

雲林縣首戰將對上嘉義縣，楊博超說，之前有和嘉義的東石國中對過，雙方實力差不多，應該是五五波，「所以就看哪一隊選手有掌握住得分的機會，就能拿下勝利。」，這次雲林縣分在A組，楊博超認為台東就是很具有威脅性的對手，「我們之前和他們打到延長賽才輸掉，也是有機會一拼。」