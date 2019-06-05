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華南青少棒／孩子勇敢追夢　硬聯亞軍關西代表竹縣出征

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▲國中硬聯，關西國中。（圖／學生棒聯提供）

▲硬式聯賽亞軍關西國中代表新竹縣出征華南青少棒。（圖／學生棒聯）

記者洪偵源／綜合報導

新竹縣由關西國中代表出征華南青少棒，雖是單一球隊，但這支隊伍是本屆國中硬式聯賽第2名的球隊，雖然戰力與當時不完全相同，但戰力落差不大，會先尋求晉級8強，然後再步步邁進。

關西於107學年度國中硬式聯賽一路過關斬將，直到冠軍戰才敗給新明國中，此次參戰華南青少棒，各隊也不敢小看單一球隊組成的新竹縣。

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教頭田家安表示，聯賽時2名國三主力投手此次不在陣中，確實有落差，但是球員戰力銜接的部分很好，加上之前的選拔賽也都有不錯表現，因此先尋求晉級8強再往上挑戰。

擁有不錯的陣容，田家安認為，聯賽成績打得好，靠的是球員的態度，不到最後一刻不放棄的精神，仔細檢視當時聯賽的狀況，並非每一場都打這麼順。

「孩子們過去很容易提早放棄，其實這次我們雖然告訴孩子很有機會進8強，但更希望的是他們不要太早讓自己放棄，我們聯賽就是打上來，給自己多一點信心。」

與聯賽不同的是，縣市隊伍參賽，能夠組聯隊的隊伍，勢必精銳盡出，田家安指出，大半球隊其實都不陌生，但也有較為生疏的，比賽中必須更仔細觀察，「但孩子能勇敢追夢，不要輕易放棄才是重點。」

關鍵字： 2019華南青少棒新竹縣關西國中
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