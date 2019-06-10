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華南青少棒／萬樂南關鍵兩分砲　桃園逆轉台南和台東爭4強

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▲2019華南青少棒，桃園市，萬樂南。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，桃園市萬樂南敲轟。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒A組勝部賽事，10日桃園市面對台南市，雖然首局就被攻下2分，但三局桃園在指定打擊萬樂南兩分砲帶領下反攻4分逆轉，打線跟著開啟，五局更灌進6分，以12比2提前結束比賽，下一戰將和台東縣爭奪4強門票。

桃園市首戰擊敗台北市後，休兵一天，10日面對台南市，先發投手陳威凱被連敲3安台南市率先攻下2分，不過一時的落後不影響桃園整體氣勢，總教練曾偉誠說，他對球員有信心，雖然球員打擊狀況難講，但只要有關鍵一擊打開攻勢，基本上就沒有問題，而球員果然也在三局大舉反攻。

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▲2019華南青少棒，桃園市。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳致語在三局上先敲安。（圖／記者顏如玉攝）

三局桃園先有陳致語敲安、黃勇傳靠守備失誤上壘再跑回2分，接著呂東翰又敲安，萬樂南上場再一支全壘打帶進2分，來到五局又靠著觸身、保送和安打灌6分大局，下半局不給台南機會，黃保羅K掉兩位打者，桃園終場就以12比2扣倒奪勝。

曾偉誠說，桃園整體實力平均，投手也都有控制在局數、球數內，「我們昨天有特別針對台南情搜過，針對弱點去強化，也就是想採取車輪戰方式去對付他們的攻擊，而且我們牛棚戰力很平均，就多讓大家上去投。」，下一戰將對上台東縣，「希望打擊也能再來關鍵一擊，帶動整體攻勢去奪勝。」

▲2019華南青少棒，桃園市，王孟佶。（圖／記者顏如玉攝）

▲桃園市牛棚王孟佶。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，桃園市，萬樂南。（圖／記者顏如玉攝）

▲萬樂南。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南青少棒桃園市台南市萬樂南
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