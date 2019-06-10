華南青少棒／楊志傑慢熱仍強壓台北　花蓮1日2戰打擊要加強

▲2019華南青少棒，花蓮縣1日2戰。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

花蓮縣在華南青少棒第二戰不敵台南市落入敗部賽，10日面對台北市，雖然首節就失2分，但先發投手楊志傑回穩後壓制沒再讓對手得分，打擊也在三局後有所發揮，最終以4比2奪勝，接下來將在下午對上雲林縣，一日兩戰力保晉級生機。

花蓮縣首戰擊敗屏東縣以後，總教練「班長」張志強就曾表示，花蓮整體陣容不齊全，全隊僅16位球員，還有人流感、腰傷，要像前年一樣再拼一次冠軍不容易，因此還是一步一步來，盡量爭取前面一點的名次，讓花蓮的孩子有再度登上國際舞台的機會。

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▲花蓮先發楊志傑。（圖／記者顏如玉攝）



今面對台北市，花蓮開局就被攻下2分領先，張志強坦言，花蓮孩子比賽經驗少，很少打逆風球，通常第一局如果被得分就會知道比賽結果，「但今天我們就是有咬住。」，花蓮沒有放棄，三局展開反攻先回敬2分扳平，接著又在四、五局各拿1分奠定勝基，最終就以4比2奪勝。

這場能拿下勝利，張志強點名兩任投手楊志傑、徐鴻祥能將失分壓下來是關鍵，僅在首節稍微不穩被攻下分數，後面都能有效壓制，「楊志傑本來就是比較慢熱點投手，他都會先丟幾個人才知道要怎麼丟，這可能就是心理素質要再加強。」

對於自己的表現，楊志傑則認為還可以，「只是控球沒有想像中那麼穩，後半段又有點鬆懈，放球點不太對，在兩好球以後也會急著三振。」相較投球，楊志傑坦言自己更喜歡擔任游擊，「因為守備範圍比較大，我也可以表現比較好。」

對這次華南盃的目標，今年國二的楊志傑沒有想太多，不會特別想拚國手，「因為想太多會緊張，我就盡情發揮，大膽去表現為球隊做出貢獻。」

▲楊志傑接下來希望在打擊有所發揮。（圖／記者顏如玉攝）