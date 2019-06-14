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華南青少棒／蔡昊峻球速慢但尾勁好　96球完投雲林勝花蓮

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▲2019華南青少棒，雲林縣，蔡昊峻完投勝。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，雲林縣蔡昊峻完投勝。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南金控盃青少棒受到雨勢影響延賽幾天後，終於在14日放晴，A組敗部賽雲林縣與花蓮縣之戰也順利在天母開打，雲林靠著左投蔡昊峻用96球完投7局被敲7安失2分好投下，最終以4比2奪勝，保住一線生機，下一戰將對上嘉義縣與台南市的勝方。

雲林縣本次陣容以一二年級為主，三年級僅有兩位，首站驚險擊敗嘉義縣後，第二戰不敵台東縣落入敗部，不過卻受到天候影響，與花蓮之戰遲遲無法開賽，從10日延到14日中午才開賽，總教練楊博超坦言，一直備戰對小朋友來說很辛苦，「所以我們第一局也比較慢進入狀況。」

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雲林縣先發蔡昊峻首局登板控球不穩，送出保送又被敲安先失2分，下半局雲林也把握對手還沒進入狀況連連失誤下回敬3分反超，這一領先也給蔡昊峻信心，「我在二、三局修正回來，控球就有比較好，想說丟給他們打，我的隊友會幫我守備。」

▲2019華南青少棒，雲林縣。（圖／記者顏如玉攝）

▲雲林縣。（圖／記者顏如玉攝）

蔡昊峻最終七局用96球送出3K被敲7安失2分，加上首局隊友胡振義敲追平安、林嘉文獲得保送擠回超前分，幫助雲林縣取得領先，並在六局再添一分，以4比2奪勝保住晉級生機，楊博超說，「今天賽前就跟他們說重心要放低，因為下過雨球會年在地上、彈跳不高，而他們也表現很好。」

雲林原本預期若是蔡昊峻後段發生狀況，要讓三年級的李智鈞後援，「不過後來對手也急了，一好球就積極進攻，加上蔡昊峻也投得好，所以後來就讓他完投了。」

蔡昊峻小學就是不錯的投手，會用五種球路對付打者，也常常完投勝，不過升上國中後，楊博超認為，因為他的手腕好，丟球有尾勁、又會飄，雖然球速慢但仍能壓制打者，所以著重在直球和曲球，另外加一顆變速球，「他的球質很好，丟這麼慢都能飄，丟快的話就會像陳偉殷。」

關鍵字： 2019華南青少棒蔡昊峻花蓮縣雲林縣
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