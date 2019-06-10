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華南青少棒／曾被球員嫌雞婆　陳進龍堅持改造球隊體質

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▲▼ 南投中興國中青少棒教練陳進龍 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳進龍。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

陳進龍從高雄到南投執教已滿1年，現在比賽與球員已經是默契十足，不過初來乍到時，球員非常不適應他的風格，還嫌他雞婆甚至想要退出球隊。

南投縣在華南青少棒以中興國中為班底，也是陳進龍服務的學校，去年5月球隊改組，陳進龍以專任教練身執掌兵符，並與外聘教練蕭福群一起帶隊。

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高雄棒球環境競爭激烈，球員、教練都是量多質精，陳進龍過去是高雄忠孝國中教練，到南投時，雖沒有被以高標準看待，非要帶球隊打出佳績不可，但他也想證明自己的能力。

高雄因強隊林立，訓練上細節非常要求，保持這樣的習慣到南投，卻讓陳進龍一開始就碰壁，球員不適應他的教球風格，一度呈現抗拒的狀態。

「一個動作沒做好，我會反覆要求重做做到好，他們就會開始不耐煩，覺得這教練很雞婆。」陳進龍苦笑說，還有幾名跑去跟其他教練反應想退出球隊。

陳進龍提到，其他教練也勸球員說，雞婆的教練才是對球員好，就這樣磨合半年，球員與教練也培養出默契，細膩的要求也反應在球隊與球員的表現上，「現在我不用講太多，一個手勢他們就知道我要做什麼。」

中興國中在4月的國中硬式聯賽打進睽違3年的8強，華南青少棒也取得突破，甚至擊敗高雄市，目前仍有一爭敗部冠軍戰門票的機會。

當初的堅持有了回饋，陳進龍認為，自己也不想被人家認為，在高雄都怎麼帶都會帶素質好的球員，隨便帶都有成績，來到南投更要想辦法帶出跟過去一樣的成績，也是教練工作的挑戰。

▲▼ 南投中興國中青少棒教練陳進龍 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 2019華南青少棒南投縣中興國中陳進龍
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