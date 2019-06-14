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華南青少棒／小馬打擊獎張鐿騰敲再見安　台東延長勝桃園

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▲2019華南青少棒，台東縣，張鐿騰。（圖／記者顏如玉攝）

▲張鐿騰敲再見安打。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

華南金控盃青少棒賽前就喊出目標拿代表權的台東縣，14日面對強敵桃園市，兩軍糾纏到八局突破僵局，台東縣下半局靠著「阿寶」張鐿騰敲出致勝安打攻下唯一1分，最終以1比0奪勝，率先拿下4強門票。

台東從A組勝部一路打上來，只要贏過桃園就能挺進4強，今派出左投林詔恩先發3.1局沒有失分，接著頂替的去年U15國手伍祐城連連飆速、一度達到143公里，後援4.2局送5K沒被敲安，雖有2保送但沒失分，聯手壓制桃園打線。

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雙方一路膠著來到突破僵局，八局上桃園雖然有滾地球送上三壘，但最後兩打者都吞K沒有得分，下半局台東靠著張鐿騰一支右外野方向安打送回伍祐城，以1比0勝出，挺進4強，桃園則落入敗部賽。

▲2019華南青少棒，台東縣，伍祐城。（圖／記者顏如玉攝）

▲伍祐城4.2局送5K。（圖／記者顏如玉攝）

就讀桃源國中的張鐿騰今年國二就被選進代表隊，他表示當然很開心，因為明年自己就會超齡，想趁這個機會拼一次代表隊，而先前他就曾在小馬青少棒中，以打擊率0.647拿下打擊獎，總教練王國慶也稱讚，他打擊很有黏性，壘上有人的時候很會推進，打擊一直維持得不錯。

不過，張鐿騰卻認為自己在小馬到華南之間的狀況不太好，「那時候就聽教練的話去做改正，心態、打擊動作都調整，抓到要點以後就比較有信心。」，而在延長賽站上打擊區，張鐿騰表示當時只是想把隊友推進，沒想到就敲出一支安打，為球隊拿下勝利。

▲2019華南青少棒，台東縣，張鐿騰。（圖／記者顏如玉攝）

▲張鐿騰(左)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南青少棒小馬打擊獎張鐿騰台東縣
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