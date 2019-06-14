華南青少棒／A組台東先闖4強　B組新北15日戰台中爭晉級

▲2019華南青少棒，台東縣率先挺進4強。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒14日賽程結束，A組敗部中，花蓮縣、嘉義縣接連吞敗淘汰，而勝部則有台東縣擊敗桃園市，率先拿下4強門票。B組則是新竹縣一日兩戰都吞敗以及南投縣不敵澎湖縣遭到淘汰，衛冕軍新北市則將在15日面對台中市爭取4強。

經過連日雨勢影響後，華南盃終於在14日確定開打，A組同樣在天母球場，B組則從台體大移到三重球場。A組首戰雲林以4比2擊敗花蓮，接著台南市9比4淘汰嘉義縣，最後是勝部冠軍戰，台東在延長賽靠著張鐿騰再見安打以1比0擊敗桃園，率先拿下4強門票，桃園落入敗部賽。

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B組部分，首戰為勝部的台中與新竹縣的保留賽事，雙方從四局開始打起，最終台中靠著廖子仲在七局下敲出再見安打，最終以3比2擊敗新竹縣，第二戰敗部賽澎湖縣以5比3淘汰南投，第三戰新竹縣再度出賽面對彰化縣，但以2比6再度吞敗遭到淘汰，原定第四戰的新北市與台中市之戰，移至15日到天母進行。

15日起賽程全部移至天母球場，首戰為10點A組敗部，雲林縣對台南市，接著12點為B組敗部的彰化縣對上澎湖縣，第三戰下午2點就為B組勝部冠軍戰，新北市與台中市爭4強之戰。