永遠留在球迷心中的亞軍　「無冕之王」李宗偉

▲李宗偉。（圖／路透社）



記者顏如玉／綜合報導

如同歷史上總說，「成者為王，敗者為寇」，體壇大部分被人們所記住的，也都是冠軍，但仍有亞軍在球迷心中佔有一席之地，三度奧運銀牌、三度世錦賽銀牌的「無冕之王」李宗偉，就是最偉大的代表之一，儘管他宣布揮別大馬戰袍，但其堅強的身影仍永遠留在球迷心中。

草根出身的李宗偉，5歲那年看到哥哥姊姊打羽球後，從此一見鍾情，即使沒有充足的資源，仍堅持利用各種方式練球，包括拿平底鍋當作球拍、到羽球館幫忙穿線以換取羽球、在水泥地打球等，在汗水與孤獨常伴之下，李宗偉終於在17歲那年被選入國家隊，並在2000年拿下世青賽銅牌，慢慢走上國際舞台被大家所看見。

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2009年10月，李宗偉首度登上世界第一，並維持到2014年12月，後來卻因禁藥事件被禁賽8個月，世界排名滑落180名，復出後他瘋狂參賽，當時有人勸他不要這麼拼，以大賽為主參加就好，但李宗偉卻回了一句「中國沒有了林丹，還有諶龍和其他選手，但馬來西亞只有我，所以還是要堅持下去。」，也讓外界意識到，李宗偉身上背負的那3000萬人的期待有多麽沈重。

▲李宗偉在2016里約奧運4強戰勝林丹後，跪在地上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）



2016年6月，李宗偉重回世界第一，並在當年里約奧運中，背負全大馬歷史「首金」的期待如願在4強大戰三盤擊敗林丹，再度挺進冠軍戰，但對34歲的李宗偉來說可能體力耗盡，最終決賽2比0不敵諶龍，自2008年後，第三度屈居銀牌，說不難過不可能，「難免有所失落，對不起全國的期待。」

生涯拿下715勝、收穫69座冠軍，包括46座超級系列賽冠軍，甚至高居球王達376週史上第一，李宗偉雖然難在大賽中拿下金牌，但卻已經是大馬最具象徵性的體壇人物，只要他有比賽的時候，大馬人民可以徹夜不眠只為他加油，甚至在奪勝時，市區還會普天同慶、全城陷入瘋狂。

李宗偉自傳電影《敗者為王》的導演馬逸騰曾說過，「李宗偉」這三個字，代表著大馬永不放棄、永不言敗的精神，「馬來西亞只有李宗偉，能夠把全國三大種族的人包括華人、馬來人和印度人凝聚，只有李宗偉能讓這三大種族平心靜氣坐下來，一起喊著同樣的口號、有著同樣的目標，他的影響力是跨越種族和語言的。」

去年印尼公開賽4強止步後，李宗偉因呼吸不適退出世錦賽、亞運，後來被證實罹癌，宣布暫時離開羽壇，中間曾幾度來台治療，李宗偉始終不放棄回到球場，想要為東京奧運再拼一次，不過從今年全英賽、馬來西亞公開賽到蘇迪曼盃，始終不見李宗偉的身影，若是再不復出，排名保護失效後，他就得從低級別的比賽打起，征奧之路只會更加艱難。

▲李宗偉召開記者會，宣布退時役一度痛哭。（圖／CFP）



在經歷多方考量與掙扎後，李宗偉還是在13日召開記者會，宣布自己高掛球拍，「這是非常困難的決定，我已經為自己和國家盡了全力，但我的健康更重要。」，李宗偉坦言，自己還想拚，但醫生看情況後警告，若是再訓練下去，癌症恐會復發，因此李宗偉最後還是決定，把重心放回家人身上選擇退役。

記者會結束後，李宗偉也在個人粉專上更加詳細解釋，自己就是很單純的喜愛羽球、喜愛大馬，所以當癌症治療結束後，擔心自己還沒為大馬拿下金牌就退休會後悔，因此決定重拾球拍，但在想提升強度時卻收到醫生警告。

「醫生搖頭說，若是我持續訓練下去，癌症恐會復發，當下我的妻子就哭了起來，他怕我固執倔將的性格會繼續追夢。我很茫然，我在想，這近20年的羽球生涯，我怎麼能輕易掛拍？那我的奧運怎麼辦？」

▲林丹、李宗偉原本相約東京奧運再見。（圖／達志影像／美聯社）



「但我後來下定決心了，我不應該這麼自私，我為自己也為國家努力過，現在我想做好一個父親，我想見證孩子的成長，看他們結婚、生小孩，也想一直照顧我的妻子到老，所以我決定退出。對不起，我沒能去到東京，對不起，我沒能拿下奧運金牌，但我知道，我不後悔，因為我盡力了，盡了最大努力了。」

生涯未能嘗到大賽冠軍的滋味，始終是運動員遺憾，李宗偉也被冠上「萬年老二」、「無冕之王」等封號，但他屢敗屢戰的鬥志和堅持不懈的精神，已經感動大馬、甚至是全世界的球迷，他曾說自己很喜歡「敗者為王」這個名字，因為會激勵他更加努力，如今卸下戰袍，願李宗偉能同樣努力面對疾病，健康、開心的走下去。

「我不後悔，當初我拿起球拍的初衷，就是想要代表馬來西亞，現在我相信我帶著驕傲和榮耀做到了，謝謝大家。」

▲永遠的無冕之王，李宗偉。（圖／路透社）

▲李宗偉記者會後發文。（取自李宗偉粉專）