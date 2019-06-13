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罹患癌症回不去了...　李宗偉宣布退休奧運金牌無望

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▲大馬球王李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲大馬球王李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

36歲大馬羽球名將李宗偉在13日中午馬來西亞羽球協會的記者會上，正式宣布退役，一度哽咽說不出話，等於力拚一面奧運金牌的夢想未能實現。儘管3次奪下奧運銀牌和3次世錦賽亞軍，在不少羽球迷心目中仍是最偉大的球員之一。

李宗偉去年夏天被診斷出罹患鼻咽癌，曾到台灣進行治療，但去年曾公開表示身體狀況良好已恢復訓練，並不放棄再戰奧運的夢想。可惜球迷從全英賽、馬來西亞公開賽和蘇迪曼背都沒能看見他的身影，只有在馬來西亞公開賽為亦敵亦友的中國好手林丹頒獎。

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李宗偉實力頂尖，從2009年10月至2014年12月都保持世界第一的球王寶座，不過排名曾因禁藥事件滑落，但隨後再重回球王寶座。李宗偉生涯拿下69座冠軍，單雙打合計715勝。李宗偉在超級系列賽就已拿下過46冠，目前仍是史上第1。

可惜在國際大賽李宗偉總是和金牌擦身而過，他在2008北京和2012倫敦奧運都敗給林丹，2016里約則是輸給諶龍都拿到銀牌。2010廣州亞運也不敵林丹摘銀，2011和2013世錦賽金牌戰同樣不敵宿敵林丹，2015則輸諶龍屈居銀牌。

▲李宗偉為林丹頒獎。（圖／CFP）

▲李宗偉為林丹頒獎。（圖／CFP）

關鍵字： 李宗偉
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