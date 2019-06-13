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無緣再次對決林丹　李宗偉退休想帶結婚7年老婆度蜜月

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李宗偉(左)和林丹奧運四強賽後互換球衣。（圖／CFP）

▲李宗偉(左)和林丹里約奧運四強賽後互換球衣成為經典一幕。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

「我要宣布結束19年的羽球生涯退休。」李宗偉在台灣時間13日中午的記者會正式宣布退休，一代羽球傳球就此引退，無緣再現與林丹對決的經典戰役，和帶回一面奧運金牌。李宗偉表示身體健康狀況為首要考量，接下來最想做的事，是帶已經結婚7年的老婆黃妙珠去渡蜜月。 「老婆希望我好好休息。」

「這是非常困難的決定，我已經為自己和國家盡了全力，我的健康更重要。」李宗偉在記者會上淚聲俱下，一度哽咽說不出話。去年罹患鼻咽癌還一度來台灣治療的李宗偉，即使生病也不願意放棄再戰奧運的夢想。不過醫生建議他多休息，減少生活壓力，因此決定把重心放在家人身上選擇退役。「我想感謝馬來西亞球迷。」他說。

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前世界球王李宗偉生涯715勝拿下69座冠軍，其中46座超級系列賽冠軍，可惜生涯3次打進奧運金牌戰全都輸球，有兩次敗給林丹。3次世錦賽金牌戰都銀牌，同樣對林丹吞下兩敗。兩人生涯交手多次關係亦敵亦友，已成為羽壇經典對決戲碼，李宗偉拿下12勝28敗。 而他也祝福對手說，「我祝福他能第5次參戰奧運。」

▲李宗偉退休宣布時落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李宗偉退休宣布時落淚。（圖／達志影像／美聯社）

「現在很難找到李宗偉這樣的球星，我們很榮幸有他代表我們國家。」馬來西亞青年及體育部長賽沙迪（Syed Saddiq）說。大馬羽協主席斯里諾薩(Sri Norza Zakaria)表示：「很開心他能以自己想要的方式退休，全世界都會想念這位超級系列賽之王，馬來西亞會想念這位國家運動英雄。」李宗偉還將在2020東京奧運，擔任馬來西亞代表團團長。

關鍵字： 李宗偉林丹
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