無緣再次對決林丹　李宗偉退休想帶結婚7年老婆度蜜月

▲李宗偉(左)和林丹里約奧運四強賽後互換球衣成為經典一幕。(圖/CFP)



記者林育正/綜合報導

「我要宣布結束19年的羽球生涯退休。」李宗偉在台灣時間13日中午的記者會正式宣布退休,一代羽球傳球就此引退,無緣再現與林丹對決的經典戰役,和帶回一面奧運金牌。李宗偉表示身體健康狀況為首要考量,接下來最想做的事,是帶已經結婚7年的老婆黃妙珠去渡蜜月。 「老婆希望我好好休息。」

「這是非常困難的決定,我已經為自己和國家盡了全力,我的健康更重要。」李宗偉在記者會上淚聲俱下,一度哽咽說不出話。去年罹患鼻咽癌還一度來台灣治療的李宗偉,即使生病也不願意放棄再戰奧運的夢想。不過醫生建議他多休息,減少生活壓力,因此決定把重心放在家人身上選擇退役。「我想感謝馬來西亞球迷。」他說。

前世界球王李宗偉生涯715勝拿下69座冠軍,其中46座超級系列賽冠軍,可惜生涯3次打進奧運金牌戰全都輸球,有兩次敗給林丹。3次世錦賽金牌戰都銀牌,同樣對林丹吞下兩敗。兩人生涯交手多次關係亦敵亦友,已成為羽壇經典對決戲碼,李宗偉拿下12勝28敗。 而他也祝福對手說,「我祝福他能第5次參戰奧運。」

▲李宗偉退休宣布時落淚。(圖/達志影像/美聯社)



「現在很難找到李宗偉這樣的球星,我們很榮幸有他代表我們國家。」馬來西亞青年及體育部長賽沙迪(Syed Saddiq)說。大馬羽協主席斯里諾薩(Sri Norza Zakaria)表示:「很開心他能以自己想要的方式退休,全世界都會想念這位超級系列賽之王,馬來西亞會想念這位國家運動英雄。」李宗偉還將在2020東京奧運,擔任馬來西亞代表團團長。

PLEASE DON'T CRY DATO @LeeChongWei #LeeChongWei !



You have made all Malaysians very proud, thank YOU! #TQChongWei #DLCW pic.twitter.com/ckyv0NzbU8