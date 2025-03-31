WB盃開打！「拳擊女王」陳念琴首戰碰強敵　林郁婷此站未參加

▲「抗癌女拳王」陳念琴。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界拳擊聯盟（World Boxing，簡稱WB）本周於巴西伊瓜蘇舉行為期6天的WB盃拳擊賽，這是該組織獲得國際奧會認可後，首次以官方名義舉辦的國際賽事。中華隊由教練柯文明領軍，派出4名女將參賽，其中「拳擊女王」陳念琴首戰將強碰地主名將、在奧運握有1銀1銅的索亞瑞斯（Beatriz Soares）。

本屆賽事吸引來自19個國家、超過190位選手參與，男女組各設有10個量級。中華隊參賽陣容包括65公斤級的陳念琴、57公斤級的吳詩儀、48公斤級的郭怡萱與51公斤級的邱敬鈺。

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在巴黎奧運66公斤級、60公斤級雙雙鍍銅的陳念琴與吳詩儀，在今3月初舉辦的斯特蘭國際賽都摘下金牌，狀態相當不錯。

▲陳念琴去年在巴黎奧運鍍銅。（圖／路透）

根據WB盃籤表，陳念琴將在台灣時間4月1日凌晨5點登場，迎戰地主名將索亞瑞斯。兩人曾在2023年國際拳擊總會（IBA）舉辦的金腰帶系列賽交手，當時陳念琴在決賽以5比0完勝索亞瑞斯，摘下金牌。

原本預計參賽的「台灣拳后」林郁婷與黃筱雯，並未參加此站賽事，兩人選擇5月的泰國公開賽作為今年首場國際賽。