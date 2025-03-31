運動雲

>

WB盃開打！「拳擊女王」陳念琴首戰碰強敵　林郁婷此站未參加

▲▼「抗癌女拳王」陳念琴。（圖／達志影像／美聯社）

▲「抗癌女拳王」陳念琴。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界拳擊聯盟（World Boxing，簡稱WB）本周於巴西伊瓜蘇舉行為期6天的WB盃拳擊賽，這是該組織獲得國際奧會認可後，首次以官方名義舉辦的國際賽事。中華隊由教練柯文明領軍，派出4名女將參賽，其中「拳擊女王」陳念琴首戰將強碰地主名將、在奧運握有1銀1銅的索亞瑞斯（Beatriz Soares）。

本屆賽事吸引來自19個國家、超過190位選手參與，男女組各設有10個量級。中華隊參賽陣容包括65公斤級的陳念琴、57公斤級的吳詩儀、48公斤級的郭怡萱與51公斤級的邱敬鈺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在巴黎奧運66公斤級、60公斤級雙雙鍍銅的陳念琴與吳詩儀，在今3月初舉辦的斯特蘭國際賽都摘下金牌，狀態相當不錯。

▲▼陳念琴頒獎台上自拍。（圖／路透）

▲陳念琴去年在巴黎奧運鍍銅。（圖／路透）

根據WB盃籤表，陳念琴將在台灣時間4月1日凌晨5點登場，迎戰地主名將索亞瑞斯。兩人曾在2023年國際拳擊總會（IBA）舉辦的金腰帶系列賽交手，當時陳念琴在決賽以5比0完勝索亞瑞斯，摘下金牌。

原本預計參賽的「台灣拳后」林郁婷與黃筱雯，並未參加此站賽事，兩人選擇5月的泰國公開賽作為今年首場國際賽。

關鍵字： 拳擊WB盃陳念琴吳詩儀林郁婷

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

恐怖！韓職NC恐龍主場結構物墜落　球迷遭砸中身亡

恐怖！韓職NC恐龍主場結構物墜落　球迷遭砸中身亡

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

艾速特又引爭議！遭林安可轟炸後砸人　獅迷狂噓餅總也怒了

艾速特又引爭議！遭林安可轟炸後砸人　獅迷狂噓餅總也怒了

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

平野惠一解釋兄弟多位打擊教練原因　扛中華隊教練？他心中有使命

平野惠一解釋兄弟多位打擊教練原因　扛中華隊教練？他心中有使命

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

快訊／看一場少一場　林智勝大巨蛋引退系列賽日期公布

快訊／看一場少一場　林智勝大巨蛋引退系列賽日期公布

兄弟開季首勝平野惠一評「還有瑕疵」　呂彥青掉分仍表達感謝

兄弟開季首勝平野惠一評「還有瑕疵」　呂彥青掉分仍表達感謝

#緬甸 強震！ #曼谷 第二高樓狂搖　14秒片驚呆網友

熱門新聞

NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

恐怖！韓職NC恐龍主場結構物墜落　球迷遭砸中身亡

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

艾速特又引爭議！遭林安可轟炸後砸人　獅迷狂噓餅總也怒了

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐

2張峻瑋接受日本電視台訪問

3韓職NC恐龍主場結構物墜落　球迷遭砸中身亡

4朗希難解決打者　主帥點關鍵缺陷

5艾速特遭林安可轟炸後砸人讓餅總怒了

最新新聞

1胡金龍開幕建功　林智勝：有壓力

2林智勝擔心大巨蛋坐不滿　引退賽與洪總緣分

3引退年要對挨轟投手說謝謝　林智勝哽咽致謝

4林智勝2千安「不可能」　仍會夢到12年前經典賽

5林智勝去年決心引退　感激味全「重生」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366