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「朋友別哭」回應李宗偉退役　林丹一句話感嘆讓網友淚崩

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▲李宗偉為林丹頒獎。（圖／CFP）

▲李宗偉今年在大馬公開賽時為奪金的林丹頒獎。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

生涯拿過69座冠軍，卻獨獨缺大賽金牌的「大馬球王」李宗偉，於13日中午宣布退役了，同時他也祝福老戰友林丹能第五度站上奧運殿堂，而在記者會後得知李宗偉揮別戰袍的林丹，於微博上分享一首「朋友別哭」，同時寫上「獨自上場沒人陪我了。」，讓不少網友難過林李大戰就此畫上句點。

李宗偉自2009年10月至2014年12月都保持世界第一的球王寶座，雖然後來因禁藥事件排名滑落，但2016年又重新登上世界第一，生涯715勝拿下69座冠軍，其中46座超級系列賽冠軍，高居球王達376週史上第一。

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不過，自2008年奧運起，李宗偉連兩屆在決賽不敵林丹，世錦賽的三次銀牌中，也有兩次是輸給林丹，兩人自2004年起生涯交手達40次，加上英雄惜英雄的情誼，成為羽壇最經典的對決，也是許多球迷心中美好的回憶。

李宗偉(左)和林丹奧運四強賽後互換球衣。（圖／CFP）

▲李宗偉和林丹兩人交手十餘年也將畫上句點。（圖／CFP）

如今李宗偉因為罹癌，在醫生建議不要壓力太大以免復發的情況下，還是宣布高掛戰袍了，讓不少球員、球迷不捨，「這是非常困難的決定，我已經為自己和國家盡了全力，我的健康更重要。」，李宗偉在記者會中一度哽咽，也讓外界相當心疼。

但李宗偉仍不忘鼓勵自己一生「亦敵亦友」的對手林丹，「我祝福他能第5次參戰奧運。」，李宗偉最近一次和林丹同框，是大馬公開賽時李宗偉擔任頒獎嘉賓，為林丹戴上金牌，兩人互相問候以外也給予深深的擁抱，場面相當溫馨，諶龍事後還開玩笑表示自己是「電燈泡」。

得知李宗偉退役後，林丹沒有多說什麼，只在微博上分享一首「朋友別哭 」，配上一句「獨自上場沒人陪我了」，讓網友淚崩直呼沒能再看到兩人的經典對決，但也認同李宗偉的健康，還是更為重要。

「朋友別哭，要相信自己的路。朋友別哭，我陪你就不孤獨。人海中難得有幾個真正的朋友，這份情請，你不要不在乎。」，儘管李宗偉無緣再和林丹在球場上對決，但有一種友誼會始終烙印在球迷心中，叫李宗偉和林丹。

▲林丹微博回應李宗偉。（圖／翻攝自林丹微博）

▲林丹微博回應李宗偉。（圖／翻攝自林丹微博）

▲李宗偉宣布退役記者會。（圖／CFP）

▲李宗偉宣布退役後痛哭。（圖／CFP）

關鍵字： 朋友別哭回李宗偉退役林丹
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