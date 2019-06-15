華南青少棒／U15伍祐城飆速143KM　拚再中國手站穩先發

▲2019華南青少棒，台東縣後援投手伍祐城。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

台東縣在華南青少棒A組勝部最後一戰面對強敵桃園市，後援伍祐城甫登板就連連飆速，一度還送出143公里的速球，成功壓制桃園打線沒再敲出安打，最終台東以1比0奪勝先搶下4強門票，總教練王國慶說，伍祐城的優勢就是速度很快，壞球也能騙到打者，今天也有在60球內完成任務，接下來還有機會再上場。

台東縣今派出林詔恩先發3.1局被敲3安無失分，接著伍祐城後援登板，一上場就飆速，還一度達到143公里，4.2局沒有被敲安送出5次三振壓制桃園打線，打擊方面伍祐城在二局敲出二壘安打，可惜沒能串連沒有得分，延長八局則在張鐿騰敲出右外野方面安打時奮力跑回本壘，拿下關鍵一分，助台東以1比0奪勝。

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伍祐城去年在華南盃就可以飆出139公里，也被選進U15世界盃代表隊，今年球速再度提升，一度超過140公里，也有多次139公里，王國慶說，其實他平常速度就有137、138公里，「他最大的優勢就是球速很快，壞球也能騙到打者，不過今天狀態沒有那麼好，但還是有在60球內完成任務，休兵兩天還是能再上場。」

對自己的表現，伍祐城認為還不錯，因為壘上有人時能順利解決危機，「不過保送稍微比較多，之後要調整提醒自己先搶好球。」，去年就曾選進代表隊，伍祐城認為今年自己也很有機會，「去年選進去後，發現強者很多，我只有第一場時有先發，今年除了要選進國手以外，也要力拼多點先發機會，站穩先發。」