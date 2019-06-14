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華南青少棒／懂帶學弟！　雲林教頭力讚鄭俊瑋、李智鈞

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▲2019華南青少棒，雲林縣。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，雲林縣。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒受到雨勢影響延賽，讓不少外縣市球隊遭遇住宿交通等問題，所幸14日終於放晴，A組敗部雲林靠著國二的左投蔡昊峻完投7局失2分好投，以4比2擊敗花蓮，總教練楊博超說，這次來台北還好有愛網基金會提供住宿，以及兩位三年級鄭俊偉、李智鈞時時鼓勵學弟們，才能有這樣的發揮。

雲林縣本次陣容以一二年級為主，三年級僅有兩位，包括去年曾選入U15代表隊培訓的鄭俊瑋以及李智鈞，兩人分別擔任開路先鋒及第四棒，楊博超坦言，其實比起其他縣市，自家球員的經驗沒有很好，「但我都跟他們說，上場大家技術都一樣，就是考驗臨場。」

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▲2019華南青少棒，雲林縣，李智鈞。（圖／記者顏如玉攝）

▲雲林縣國三的李智鈞。（圖／記者顏如玉攝）

雲林14日在敗部面對花蓮，雖然兩位學長沒有安打表現，但仍帶起全隊氣勢，在蔡昊峻七局好投下，最終以4比2奪勝，楊博超大力稱讚兩位三年級學長，「他們讓我非常開心，很大心臟，之前因雨一直延賽、大家備戰很累，他們都會一直鼓勵學弟，說『學長剩最後一年了，要好好加油一起拚』之類的話，有傳承經驗、精神下去的感覺，這樣學弟的進步也會很快。」

雲林原定10日下午對上花蓮，但卻因雨延賽到14日，中間先回雲林，昨日才又北上，楊博超特別感謝愛網基金會，這次選拔賽來台北住宿都是靠他們贊助，「不然這麼多天對我們來說花太多錢，學校也沒那麼多經費，真的很謝謝他們。」

關鍵字： 2019華南青少棒雲林縣
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