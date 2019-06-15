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華南青少棒／台南淘汰雲林　再戰桃園拚復仇爭4強

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▲2019華南青少棒，台南市，吳柏萱。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，台南市淘汰雲林縣。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒A組敗部中，台南市最終以9比5擊退雲林，下一場將再度對上桃園，兩軍曾在10日相遇，當時台南前段領先，後來卻受到天氣影響被桃園逆轉，以大比分落敗，16日將再度交手，台南總教練蔡清濬表示，會提醒球員不要想著前一場，專心拼下勝利，朝4強邁進。

台南市本次盃賽分在A組，首戰擊敗花蓮縣後，接著碰上桃園市，開局就取得2比1領先，沒想到三局後卻開始下雨，影響台南節奏發生許多失誤，三局先掉4分、五局再掉6分，最終以2比12五局提前結束比賽落入敗部。

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敗部賽台南9比4擊敗嘉義縣，15日碰上雲林，蔡清濬表示，其實狀況和前一場一樣，投手就是採車輪戰的方式去應對，「不過打擊方面，雖然大家都有發揮，但卻都在不同局，因此很難串連，全場打了16支安打卻只拿下9分，後面應該會在棒次再做調整，希望大家能再連貫一點，分數比較能拉開。」

▲2019華南青少棒，台南市，尹柏淮。（圖／記者顏如玉攝）

下一場台南將在16日上午10點和桃園爭奪A組另一張4強賽門票，贏球晉級、輸球淘汰，對兩隊來說都至關重要，雖然台南先前曾輸給桃園，但蔡清濬認為，當時球員還不太適應球場，「我們南部通常內野都是紅土，不像這裡是草地，再加上對上桃園那一場後來下雨，影響到大家守備，球都不知道跑哪裡去，後面失誤很多就被大局，但我也不會苛責他們，後面再努力就好。」

「賽前我會再提醒球員，不要想著前一場，」蔡清濬說，「現在沒有氣候問題，而我們也沒有退路，目標就是4強，下一場最為重要，當然就全力以赴搶勝，力拚復仇。」

關鍵字： 2019華南青少棒台南市雲林縣桃園市
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