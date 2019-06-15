華南青少棒／莊欽仰首度先發登板就奪勝　澎湖首參賽闖6強

▲2019華南青少棒，澎湖縣，莊欽仰。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

今年首度參與華南青少棒的澎湖縣，15日在B組敗部賽面對交手多次的彰化縣，靠著先發莊欽仰4.1局好投，加上打線在三、四局把握對方投手爆炸灌進12分，五局就以15比1扣倒勝，挺進6強，只要下一場奪勝就能挺進4強。

國小打社團棒球擔任過投手的莊欽仰，國一國二加入校隊後因肌力、體能無法負荷，造成手臂不適一直無法投球，直到國三才重新站上投手丘，並在華南盃首度登板，14日面對南投縣就後援0.2局無失分救援成功，15對上彰化縣時則是國中生涯首度「先發」登板，「我覺得很開心，一方面是自己傷癒復出，一方面是在這種職棒球場上場。」

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莊欽仰登板4.1局被敲6安僅失1分，後來因球數達到限制、體能也差不多而換下場，擔任第五棒的他在打擊也貢獻2安打2打點，賽後他認為自己在投球方面續航力要加強，「不過我更喜歡擔任野手，因為之前兩年沒投球的時候，已經習慣二壘手的位置。」，但他也不排斥未來來本島讀三民高中持續登板。

澎湖今年首度參賽，就一路挺進6強，中間一度因雨延賽被困在台中，教練胡竣威表示，這都要感謝澎湖縣政府大力支持，讓他們能無後顧之憂在台灣比賽，因此也希望能爭取佳績回饋。