華南青少棒／U12國手尹柏淮登板奪勝　想再拚一次代表隊

▲2019華南青少棒，台南市尹柏淮。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2016年因為連三戰開轟，表現亮眼的尹柏淮被選入U12代表隊，三年過去，現在國三的他要再度拚國手，15日在台南市面對雲林縣時登板2.2局失1分獲得勝投，助台南闖進6強，只要再贏一場就能進入4強，尹柏淮說，這樣自己再次選進代表隊的機率也增高不少，對全隊有信心。

台南市從首戰開始幾乎都採用投手車輪戰，第一場面對花蓮縣，尹柏淮就後援登板1.1局沒失分救援成功，助台南以3比1奪勝，昨天對上嘉義時，尹柏淮在隊友因球數限制退場後關門，投一人次沒有失分，如今面對雲林縣再度登板，2.2局被敲4安失1分，幫助台南9比5勝出並拿下勝投。

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不過，對於自己今天的表現，尹柏淮認為沒有很好，因為球速沒有催出來，最快只有131公里，但平常他都有135、136公里，「可能最近手有點痠也有點影響，不過控球還可以。」

國小時常常開轟擔任重砲，尹柏淮來到國中後擔任較後段棒次，他坦言最近打擊沒有投球好，還需要再調整，「教練說我太早打，要去選球、球跟進來一點，我也還在修正。」，台南下一戰面對桃園，奪勝就能挺進4強，尹柏淮表示有信心，也要為自己再拚一次國手。