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華南青少棒／黃保羅好投、李俊漢滿貫砲　桃園勝台南進4強

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▲2019華南青少棒，桃園市，黃保羅。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，桃園市黃保羅4局好投。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒在台東縣、台中市相繼挺進4強後，16進行敗部賽最後一戰，先有A組的桃園隊上台南，靠著黃保羅4局好投加上李俊漢首局就敲滿貫砲奠定勝基，最終五局就以10比0奪勝進入4強。

桃園先前在勝部最後一戰延長賽不敵台東落入敗部，面對一路打上來的台南市，派出黃保羅先發，前三局僅被敲出1安，直到第四局一度被2安讓台南站上得點圈，不過黃保羅隨即製造滾地球出局化解危機，上場4局僅用49球沒有失分，接替的黃勇傳讓對手三上三下守住最後一局。

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桃園打線在一局就有攻勢，前三棒被保送上壘後，第四棒的李俊漢隨即一棒敲出牆外帶回4，第二局再添一分，五局更把握台南牛棚爆炸連連敲安攻下5分，以10比0提前結束比賽。

▲2019華南青少棒，桃園市，李俊漢。（圖／記者顏如玉攝）

▲李俊漢敲滿貫砲，整場貢獻7打點。（圖／記者顏如玉攝）

桃園總教練曾偉誠表示，球隊集訓時間長，因此即使落入敗部賽，讓球員有更多比賽經驗不是壞事，守備表現能越來越穩定，另外他也提到，藉著這場比賽他們也在打序上稍作更改，「之前我們攻勢容易斷在3、4棒，這次做出調整後，第一局就有打出來。」

桃園下一場將在17日下午兩點對上台中市，爭取冠軍戰門票，曾偉誠說，還是會看臨場狀況來調整球員的打序，盡全力搶勝。

關鍵字： 2019華南青少棒黃保羅李俊漢滿貫砲桃園市台南市
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