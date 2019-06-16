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華南青少棒／看影片自學伸卡球　黃宥幃盼被王建民看見

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▲2019華南青少棒，台中市，黃宥幃。（圖／記者顏如玉攝）

▲台中市黃宥幃學王建民伸卡球。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

台中市在華南青少棒B組勝部最後一戰，靠著先發投手黃宥幃6.2局好投無失分，最終以4比1擊敗新北市挺進4強，黃宥幃透露，自己從小學一年級認識王建民以後就沒錯過任何比賽，還會找回顧影片來學習伸卡球，「所以希望有機會能被他看見我的伸卡球。」

黃宥幃賽前得知先發對上新北市，黃宥幃坦言相當緊張，不過總教練藍文權說，黃宥幃有實力，雖然球速不快但控球好，「他一直很想表現自己，今天時機剛好，只要他不要急躁，心態調整好就好，而他今天也出乎意料得很省球，且都投到教練團指定的位置。」

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▲2019華南青少棒，台中市，黃宥幃。（圖／記者顏如玉攝）

黃宥幃此役用65球就投了6.2局，過程僅被敲出3安打沒有失分，他透露其實今天投最快的129公里那顆，以及七局下那顆雙殺，都是伸卡球，因為伸卡球發揮得好，所以這場比賽才能用球數超省。

從小學一年級認識偶像王建民開始，今年國三的黃宥幃說自己就場場比賽都看，另外還會找他的影片來，特地放慢動作學伸卡球，「所以我希望有機會能讓王建民看看我的伸卡球。」

台中市已經闖進4強，黃宥幃相當有機會爭取U15國手，他表示還是會努力去表現，但還是順其自然，若是沒中的話，未來繼續好好練投，「再拚U18！」

關鍵字： 2019華南青少棒台中市黃宥幃
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