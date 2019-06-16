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華南青少棒／辛俊昇「雪恥」壓制　驚奇澎湖爆冷退衛冕軍

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▲2019華南青少棒，澎湖縣，辛俊昇。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，澎湖縣後援辛俊昇4.1局壓制，最快球速達135公里。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒爆出冷門！今年首度參賽的澎湖縣在B組敗部一路過關斬將，16日繼預賽後再度面對衛冕軍新北，靠著才子毅、辛俊昇聯手壓制，及打線在一、六七局各添1分，最終以3比1「復仇」新北，挺進4強將在17日面對台東縣。

澎湖縣青少棒今年僅參加華南盃一項選拔賽，原本預期目標進入8強，沒想到卻在敗部一路推進，先後擊敗南投縣、彰化縣，只要再奪一勝就能闖進4強，總教練胡峻威坦言，根本沒想過會走到這一步。

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16日面對衛冕軍新北市，澎湖先前在預賽第二戰就曾相遇，當時澎湖先發辛俊昇4局雖然送出6K但被敲4安3保送失4分，再加上守備發生失誤，最終以1比8吞敗。如今再度交手，贏者晉級、輸者淘汰，對雙方來說都至關重要，澎湖派出才子毅先發，2.2局雖然有1安2保送2觸身但沒有失分，接手的辛俊昇力拚「雪恥」，一上場就先K掉打者穩住局面，登板4.1局送出4次三振失1分非自責分。

▲2019華南青少棒，澎湖縣，辛俊昇。（圖／記者顏如玉攝）

▲辛俊昇打擊擔任第四棒，貢獻2安1打點。（圖／記者顏如玉攝）

打線在首局就有開路先鋒洪敏暘敲安上壘，再靠失誤及辛俊昇安打先攻下1分，後幾局都遭到新北壓制，直到六局再展開攻勢，郭俊麟、辛俊昇、孟平鴻接連敲安再拿1分，七局上又添1分，下半局新北一度靠著安打和失誤扳回1分，但辛俊昇最後送出再見三振，粉碎新北連霸夢。

澎湖搶下最後一張4強門票，胡竣威賽後直言這一趟就是「驚奇之旅」！他坦言，自己一直無法平復心情，因為澎湖球場整修，守備沒什麼機會練習，前幾場球員都還在調整和適應，表現沒那麼好，直到後來因雨延賽慢慢修正，球員越打越好，「但真的沒想到會擠進4強。」

而先前曾打過U12亞洲盃、IBA世界軟式少棒的辛俊昇，今年希望能持續有好表現再拼國手，今登板後雖然一度遇到危機，不過他始終告訴自己穩住就好，最終也帶領澎湖奪勝，「感覺非常振奮！」，他坦言對於先發比較不熟悉，所以預賽對新北投不好，「我比較喜歡後援，因為會比較有信心，今天就表現出來了，有『雪恥』的感覺。」

澎湖縣今年在各個盃賽都表現不錯，包括巨人盃、立德盃、老四川等都能挺進4強，而今年唯一參加的一場選拔賽華南盃，也順利擠進4強，下一場將在17日上午10點對上台東縣。

▲2019華南青少棒，澎湖縣。（圖／記者顏如玉攝）

▲澎湖縣「驚奇」挺進4強。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南青少棒才子毅辛俊昇澎湖縣
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