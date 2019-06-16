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黃侑威、陳慶杭連2戰進球　U20五人制亞洲盃中華二連敗無緣8強

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▲U20五人制邀請賽，黃侑威(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲U20五人制亞洲盃黃侑威(藍)連兩戰進球。（圖／資料照／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／綜合報導

U20五人制亞洲盃在伊朗開打，中華隊雖然有黃侑威、陳慶杭小組賽連兩戰都取得進球，但難敵對手進攻更加猛烈，14日先是2比5不敵伊拉克，接著15日又以3比6輸給印尼，二連敗確定無緣8強。

去年在蒙古進行U20亞洲盃資格賽，「老鷹」張仟縈領軍中華隊先後3比1擊敗蒙古、7比3力退大陸，二連勝取得今年會內賽門票。會內賽中華隊和上屆亞軍伊拉克、東南亞黑馬印尼分在D組。

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中華首戰14日碰上伊拉克，雖然開賽3分鐘黃侑威就進球，但後來卻被伊拉克反超，下半場同樣也是陳慶杭第28分鐘先進球，但守不住伊拉克強攻再失2球，最終以2比5吞敗。

第二戰將對上印尼，中華隊不久前在台灣舉辦的邀請賽中曾和印尼對上，當時僅隊長陳敬玄踢進唯一一球、以1比6吞敗。如今再度交手，印尼第2分鐘就率先進球，中華則在第5分鐘時傅韋達回敬一球，但隨即印尼又連連進球，黃侑威第12分鐘扳回一球，上半場中華以2球落後。

下半場陳慶杭在第28分鐘進球，印尼再進2球，以6比3奪勝，中華隊本次盃賽苦吞二連敗，無緣進入8強，小組賽止步。

▲U20亞洲杯五人制中華隊，中華五人制。（圖／取自中華民國足協粉專）

▲中華U20五人制。（圖／取自中華足協粉專）

關鍵字： U20五人制亞洲盃中華黃侑威陳慶杭
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