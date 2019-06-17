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世界盃女足／第二輪亞洲5國取3勝　日本1勝1和提前進16強

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▲2019世界盃女足，日本女足擊敗蘇格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019世界盃女足，日本女足小組賽擊敗蘇格蘭，戰績1勝1和確定晉級。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

世界盃女足近日在法國進行，本次參與的5支亞洲國家在遭遇首輪慘敗沒有勝仗後，目前第二輪賽事結束取得3勝2敗，上屆亞軍日本以1勝1和排小組第二的成績，提前確定進入16強。

本次世界盃女足24支參賽國中，共有5支來自亞洲，包括日本、中國、南韓、泰國及澳洲，首輪賽事結束後，戰績1和4敗，包上屆亞軍日本僅以0比0踢平弱旅阿根廷，泰國慘遭衛冕軍美國13比0「屠殺」等，首輪打完，亞洲國家僅進1球、狂失20球。

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▲世界盃女足，泰國女足。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界盃女足，泰國女足於第二輪對上瑞典時終於取得進球。（圖／達志影像／美聯社）

接著第二輪比賽亞洲國家終於找回狀態，取得3勝2敗的成績，包括日本以2比1勝蘇格蘭、大陸1比0退南非，及澳洲3比2勝巴西，另外2敗為南韓0比2不敵奈及利亞、泰國1比5瑞典，其中泰國在傷停補時踢進一球，球隊經理直接淚灑球場更是創造不少話題。

小組賽兩輪打完後，已經有9個國家因二連勝取得6分積分，或是1勝1和積分4分，確定提前晉級，二連勝的國家包括A組的地主法國、B組的德國、C組的義大利、D組的英格蘭、E組的荷蘭、加拿大、F組的美國、瑞典，而D組的日本則是積分4分暫排小組第二，若最後一戰擊敗英格蘭，將能成為小組第一。
 

關鍵字： 世界盃女足亞洲5國泰國中國南韓日本澳洲
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