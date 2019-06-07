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世大運／張瓈文重返陣容扛隊長　女排名單先拼追平四強

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▲▼ 亞俱盃女排，中華女排 。（圖／取自亞排聯官網）

▲亞俱女排，中華女排 。（圖／取自亞排聯官網，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運將於2019年7月3日登場，體育署日前公布各大項目的名單，男子排球項目中，由目前國家隊日本籍主帥黑葛原浩二帶領，U23陣容出征名單和亞俱盃相似。隊長張瓈文重新回到世大運，也對於球隊改變有滿多正面想法。

上一屆台北世大運女排表現非常亮眼，小組賽對上法國、捷克、哥倫比亞都是3比0拿下，以分組第一晉級八強，八強再以3比0擊敗阿根廷晉級四強，可惜以1比3敗給日本，銅牌戰再以1比3輸給烏克蘭，不過已經是創下隊史最佳的四強成績。

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▼張瓈文。

▲▼參加亞俱女排賽的中華女排，張瓈文。（圖／截自亞排聯官網）

這一次的大名單共有12人，打過上屆世大運的只有曾琬羚、林書荷以及陳姿雅，其他成員還有廖苡任、陳佳蔓、黃芯瑜、邱雅慧、張瓈文、蔡沁瑤、劉雙菱、賴湘程、羅儀璟。其中張瓈文上屆並未入選，本屆重返陣容就接下隊長的職務。

張瓈文表示，「這是我第二次打世大運，2015年光州有打，但上一屆就沒有選到，這次被老師選到隊長，我是裡面年紀最大的，雖然也沒有想到，但我想對我來說好像也是個挑戰，就決定接下來，因為我跟大家都滿好的，我覺得都會互相尊敬、都是為了球隊好。」

▲▼ 亞俱女排,中華隊 。（圖／取自亞排聯官網）

女排上一屆拿下第四名，張瓈文說，「有一定程度壓力，但其實也還好，因為我上屆沒打，我們順順打的話就會打得很好，因為亞俱沒有磨合很久就出去，那時候沒有不好，但是起伏比較大，可以連續得分但也連續失分，不過現在磨合好很多了，亞俱我們就進步很多，世大運可以更好。」

▼廖苡任。

▲▼ 亞俱盃女排，中華女排 。（圖／取自亞排聯官網）

張瓈文說，「這次世大運的目標一樣先前四，先追平之後再往上爬，我們防守上面進步很多，如果我們打不死別人，但至少不會一顆死在我們這，都還有機會繼續打。」談到黑葛原浩二教練帶領下，有明顯進步也讓他很有感。

「新教練很要求細節還有聲音，他會說你去看日本喊聲什麼時候斷掉過？真的沒有。」張瓈文提到，「喊聲溝通很重要，場上不斷告訴隊友對面是斜線、攔網哪裡等等的，還有不會那麼教科書，要是沒有這點攻擊，還有其他點可以做，我們會很信服這個教練，真的很有東西，有想法也可以跟他溝通一起討論。」

▼中華女排總教練黑葛原浩二。

▲▼ 亞俱盃女排，中華女排 ,總教練黑葛原浩二。（圖／取自亞排聯官網）

關鍵字： 世大運
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