世大運／吳宗軒、蘇厚禎帶領學弟　主帥重活力將移訓塞爾維亞

▲亞俱男排,中華vs越南,吳宗軒 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運將於2019年7月3日登場，體育署日前公布各大項目的名單，男子排球項目中，由目前國家隊塞爾維亞籍主帥Branislav MORO帶領，名單多和亞俱盃相似，身為亞運和上屆世大運班底的學長吳宗軒、蘇厚禎、石修智領軍。

中華排協在今年初決定將國家代表隊分為一二隊後，一隊將要力拼亞錦賽和年底的奧運洲際資格賽；二隊主要是U23以下成員組成，參與亞俱盃以及世大運，陣容日前出爐，師大入選的球員最多，有劉佳昌、陳建廷、林昱丞、吳宗軒、高偉誠、焦璿誠、蘇厚禎。

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接著是國北教大的石修智、宋柏霆、張昀亮，還有中原大學的陳政錡以及彰師大的焦璿誠共12人。這批班底和亞俱盃陣容相差不大，不過陣中打過上屆台北世大運的不多，可說是由亞運銅牌的學長吳宗軒、蘇厚禎、石修智帶領小學弟們出征。

回顧上屆世大運男排在小組賽分組第三無緣晉級八強，進入9至16名排名賽後，雖然以3比0擊敗南韓、但是1比3不敵瑞士，再以1比3輸給加拿大，最後拿下第12。加上這批U23隊伍在亞俱盃僅拿下第6名，在經驗還有技術上也還有許多需要加強之處，看起來有場硬仗要拼。

▼ 亞俱男排,中華vs伊朗 ,張景翔。

這也是已經碩三的吳宗軒最後一次的世大運，不過他日前提到心情相對輕鬆沒有壓力，就是希望能夠多給學弟們一些經驗力拚佳績。而U23隊伍也預計之後前往塞爾維亞進行移地訓練，MORO總教練並規劃和當地俱樂部進行兩場友誼賽，有機會的話也會安排和塞爾維亞國家隊交流。

MORO總教練提到，塞爾維亞男排是歐洲強隊，拿過2000年奧運金牌、兩屆歐錦賽的金牌，因此如果能交流將有助於提升中華隊的實力，加上距離比賽場地的拿坡里僅有約兩小時的距離，是相當適合做移訓的地點。

▼ 亞俱男排,中華vs卡達,宋柏霆 。

而談到中華隊的表現，MORO總教練說，「亞俱之後有針對選手的訓練上做分抗對打，去比亞俱的國家大部分都是比較成熟的成年隊，我們是派年輕的一批去練習，也希望經過亞俱給選手磨練之後，接下來回到同齡的比賽會有好的表現。」

MORO總教練在亞俱期間不斷和球員強調活力和能量，他進一步說明，「對我來說，排球是6至7人打系統組織的團體運動，某一個球員特別是核心如果沒有活力，會影響到氣勢，有活力要攔網、接發球都會打起來，因此核心球員一有活力就可以帶動整隊的氣勢，這是很重要的。」希望將中華隊打造成充滿活力的隊伍。

▼中華男排總教練MORO。（圖／記者張克銘攝）