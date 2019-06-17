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華南青少棒／找回企圖心繳猛打　桃園捕手呂東翰最喜歡戴培峰

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▲2019華南青少棒，桃園市，呂東翰。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南青少棒，桃園市呂東翰。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

桃園市在本次華南青少棒4強賽面對台中市，從後段棒次調到第五棒的呂東翰繳出4支3，差一支全壘打就能完成完全打擊，賽後總教練曾偉誠稱讚他打出企圖心，而呂東翰也表示自己找回打擊感覺，這兩場漸入佳境，擔任捕手的他最喜歡戴培峰，「因為他打擊很強，場上領導力也很好。」

桃園市今對上台中市，當呂東翰站上打擊區時，場邊總有位教練不時提醒「手肘要抬起來」，也幫助呂東翰手打擊就敲安，4次打擊繳出3支安打包括兩支長打，並跑回2分幫助球隊奪勝。

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賽後呂東翰坦言，自己從去年就一直陷入打擊低潮，直到近兩場才找回打擊感覺，而場邊教練就是他母隊的新明國中教練黃湋志，「教練告訴我試著把手抬起來，去改善動作以後，這兩場就有回來。」

曾偉誠點名這場打擊，擔任第四和第五棒的李俊漢、呂東翰表現不錯，「東翰前幾場打得比較沒有自信，前幾場都是擔任後段棒次，昨天才調回前段，因為看到他揮棒的企圖心，今天也有拿出表現，打線有連貫起來。」

從國小就擔任捕手的呂東翰，最喜歡捕手在場上指揮的感覺，而最欣賞的捕手就是目前富邦悍將的戴培峰，之前國二時也曾受到他的指導，收穫很多，「我喜歡他的打擊和上場的領導能力，也希望接下來冠軍戰我能持續為球隊做出貢獻。」

▲▼富邦U-18明日之星大賽，白隊戴培峰。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦戴培峰。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒桃園市呂東翰
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