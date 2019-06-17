華南青少棒／伍祐城三分砲又救援成功　台東勝澎湖先闖冠軍戰

▲伍祐城開轟。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南金控盃青少棒於17日展開4強賽，首戰由奪冠熱門台東縣碰上黑馬澎湖縣，伍祐城首局就轟出三分砲，接著六局又後援登板1.1局救援成功守住領先，助台東以8比4奪勝，率先挺進冠軍戰。

台東在14日於A組勝部冠軍戰以1比0擊敗桃園後，就一路休戰到17日才迎接4強賽，總教練王國慶說，這也影響到球員一開始的狀態，「本來預期對上澎湖是沒什麼問題，結果打得很緊張，投手也用到三個，可能太久沒有比賽，他們剛開始的時候被太陽曬得還暈暈的。」

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澎湖上半局就先攻下1分，但台東下半局在接連獲得保送後，伍祐城就開轟灌進3分，不過王國慶坦言，球員太早全壘打反而會影響到全隊打擊，「變成大家都想要打大支的，反而容易被接殺。」

▲伍祐城去年曾選進U15代表隊。（圖／記者顏如玉攝）



台東整場比賽沒有什麼滾地球，球員幾乎都打外野飛球，但仍在二局靠著串連安打添2分，澎湖雖然都能有安打表現，但卻難以連貫，前三局各得1分後，直到六局才因串連扳回1分，台東此時換上去年曾選入U15代表隊的伍祐城登板，1.1局送出2K守住領先沒有失分救援成功。

王國慶賽後表示，他時時提醒球員，要多製造安打、提升自己的打擊率，「球隊就算贏球了你表現不好也沒用，要打擊率高才比較有機會被看見、被選進代表隊，所以安打要多一點。」

而伍祐城在那一支全壘打後，就沒能再打擊上有所貢獻，他坦言自己的狀況從硬聯以後，動作、節奏都有點變調，至今還沒回穩，「今天轟完以後，看到差不多的球就會想要打出去，太心急想要證明自己，但還是沒做好。」

接下來的冠軍戰，台東將對上台中與桃園的勝方，王國慶說，回去還會再提醒球員要注意守備的問題，「今天就發生蠻多應該可以接住的球卻沒接住的失誤，還有戰術執行的部分也要多加注意。」