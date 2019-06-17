華南青少棒／台東18日下午2點對決桃園　拚20年來首冠

▲2019華南青少棒，台東縣挺進冠軍戰。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南金控盃青少棒進入尾聲，17日的4強結束後，最終由台東、桃園接連拿下冠軍戰門票，將在18日下午2點對決，台東上一次拿下冠軍，已經是1999年，這次將拼近20年來首冠，而季軍戰則由澎湖對上台中，在18日上午10點先登場，兩場比賽都有電視轉播。

今首戰由休兵2天的台東對上首度參賽的澎湖，首局伍祐城就先開轟灌進3分，二局還有串連安打再添2分，澎湖雖然前三局都有分數進帳，但卻難敵台東在六局下打線發威又攻下2分，最終以4比8吞敗落入季軍戰，台東先拿下冠軍戰門票。

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▲桃園市也闖進決賽。（圖／記者顏如玉攝）



第二戰桃園面對台中市，靠著林孟佶七局僅用87球被敲2安失2分非自責好投，加上打線前兩局就有所串聯攻下4分奠定勝基，最終以6比2奪勝，繼2016年後再度挺進冠軍戰。

台東、桃園本次盃賽都分在A組，雙方在勝部冠軍戰就曾相遇，當時打得膠著，雙方互相壓制到七局結束仍0比0，台東在七局下靠著張鐿騰敲出再見安打送回1分，最終1比0驚險奪勝，如今冠軍戰將再度交手，勝負還難以預測。

18日賽程，上午10點先有澎湖與台中的季軍戰，接著下午2點為台東與桃園的冠軍戰，奪冠隊伍拿下U15亞洲盃中華隊組訓權。