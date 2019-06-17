華南青少棒／林孟佶87球完投勝生涯最佳　桃園闖冠軍戰

▲2019華南青少棒，桃園市林孟佶完投勝。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南青少棒在台東擊敗澎湖拿下冠軍戰門票後，緊接著桃園對上台中，靠著林孟佶七局完投僅被敲出2安失2分非自責，完全壓制台中打線，最終以6比2奪勝，搶下另一張冠軍戰門票，將在18日下午2點和台東爭冠。

桃園先前在勝部冠軍戰不敵台東落入敗部後，昨擊敗台南才挺進4強，今面對台中市，桃園派出林孟佶先發，前兩局稍嫌不穩送出保送又觸身，再因為守備失誤失2分，總教練曾偉誠認為，這種強度的比賽難免緊張，球員一開始就遇到危機，也讓他一度猶豫要不要換投。

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不過後來林孟佶在投手教練調整及場上捕手引導後，表現漸漸回穩，最終也用87球就完投七局僅被敲2安失2分非自責，「今天目標就是希望他能多吃局數，若能完投更好，這樣明年能用的投手更多，牛棚全部待命。」

▲桃園市呂東翰3安猛打。（圖／記者顏如玉攝）



桃園打線則在首局就有發揮，連兩局串連安打攻下4分穩定軍心，曾偉誠說，今天打序有在稍微做調整，把狀況比較好的選手連貫，「打擊今天都有掌握得點圈，雖然還是有幾個殘壘比較可惜，但起碼有拿到分數，守備起來就比較安心。」

曾偉誠說，4強賽任何一個小細節都是關鍵，都大意不得，這場能拿下勝利也是大家一起努力拼來，不是單單誰表現比較好，「你說誰可能打擊不好，但他防守有彌補回來，打擊差一點沒關係，把教練給的任務做好就好，明天也是如此。」

今天拿下完投勝的國二林孟佶說，這是他目前投過最好的一場比賽，雖然一開始找不到放球點，但後面有回穩，「教練跟我說平常心就好，平常練多少就表現多少，雖然是最好的表現，但我沒什麼感覺，還是希望中國手比較重要。」

▲2019華南青少棒，桃園市闖冠軍戰。（圖／記者顏如玉攝）