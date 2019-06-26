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世界盃女足／中、日、澳止步16強　亞洲5國全軍覆沒

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▲世界盃女足，日本女足不敵荷蘭女足。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界盃女足，日本女足不敵荷蘭後，亞洲全數淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

世界盃女足本次亞洲共有5國參賽，不過僅3國挺進16強，且在26日賽事結束後，澳洲、大陸及日本相繼拜倒在歐洲國家腳下，亞洲全軍覆沒，僅剩歐洲7國及美國進入8強賽。

本次世界盃女足24支參賽國中，共有5支來自亞洲，包括日本、中國、南韓、泰國及澳洲，不過在小組賽南韓和泰國就以三戰全敗排最後無緣晉級，日本、中國及澳洲挺進16強。

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▲世界盃女足，大陸女足不敵義大利女足。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界盃女足，大陸女足0比2輸義大利。（圖／達志影像／美聯社）

16強中，澳洲先出賽以1比1戰平挪威，不過在PK中踢飛又被擋下球，終以1比4吞敗淘汰，接著大陸對上義大利，遭到對手上下半場各進一球，以0比2落敗淘汰，16強止步創參加世界盃以來最差成績。

▼大陸輸義大利16強止步。

最後是上屆亞軍日本對上荷蘭，雖然能夠掌握比賽節奏，甚至逼荷蘭換下主將，但最終仍以1比2輸球，隨著日本的淘汰，也代表著亞洲提早結束了本屆世界盃，闖進8強的隊伍除了美國外皆是歐洲國家。

上屆世界盃，澳洲、大陸和日本都能挺進8強，日本甚至拿下了亞洲史上最佳的成績亞軍，不過今年卻全都敗在16強，也代表著亞洲女足的實力明顯下滑，難敵歐美國家。

▼日本不敵荷蘭16強止步。

關鍵字： 世界盃女足
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